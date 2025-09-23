Mynet Trend

Turne sırasında kaybolmuşlardı! Kolombiyalı şarkıcılar ölü bulundu

Meksika’da turnedeyken kaybolan Kolombiyalı şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera'nin cesetleri Cocotitlan’da bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölümün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Meksika’da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar “DJ King” lakaplı Bayron Sanchez ile Jorge Luis Herrera, 16 Eylül’den bu yana kayıp olarak aranıyorlardı. İki sanatçının cesetleri, başkent Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

Meksiko Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Basın, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceğini yazdı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçıların ölümünden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

SPOR SALONUNDAN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜLER

Sanchez ve Herrera’nın en son 16 Eylül’de başkent Meksiko’daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi. Şarkıcı Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika’daki dinleyicilerine, "İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya’da yıldızı parlayan ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Sanchez ve Herrera’nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için gerekli talimatları vermişti.

