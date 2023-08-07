Turşu yapımında kimsenin bilmediği detay! MasterChef Somer Sivrioğlu püf noktayı açıkladı, yiyen bağımlısı olacak

Turşu yapımı oldukça zahmetli olsa da o, vazgeçilmez lezzetlerden biri olmaya devam ediyor. Kış aylarında sofralardan eksik olmayan turşuyu yaparken dikkat edilmesi gereken detaylar var. Dünyanın pek çok ülkesinde restoranları bulunan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, turşu yapımında dikkat edilmesi gereken unsurları açıkladı.

Turşunun kas ağrılarına iyi geldiği bilinir. Kan şekerini dengeleyen turşu; kalp ve damar hastalıklarına karşı etkilidir. Turşunun hem lezzetli hem de sağlıklı olmasını isteyenler için açıklamada bulunan Somer Sivrioğlu bu tarifi önerdi:

MALZEMELER 1 litre su

1 çay bardağı üzüm sirkesi

3 kaşık kaya tuzu

İnce dilimlenmiş yarım limon

Fermantasyonu sağlaması için 4-5 adet nohut

TARİF Turşu için kullanılacak sebzelerin çok iyi bastırılması ve bu sayede turşudaki su oranının çok az tutulması gerekir.

En iyi turşu için en az 2-4 hafta beklemek gerekir. Bu süre içinde hazırlanan turşunun kapağı kesinlikle açılmamalı ve fermantasyonu bozulmamalıdır.

AFİYET OLSUN!

