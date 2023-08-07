YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Turşu yapımında kimsenin bilmediği detay! MasterChef Somer Sivrioğlu püf noktayı açıkladı, yiyen bağımlısı olacak

    Turşu yapımında kimsenin bilmediği detay! MasterChef Somer Sivrioğlu püf noktayı açıkladı, yiyen bağımlısı olacak

    07.08.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu turşu yapımında kimsenin bilmediği püf noktayı açıkladı. Türk mutfağının en özel lezzeti turşuyu yaparken bu detayı atlamayan ev hanımları şeflere taş çıkartacak.

    Turşu yapımı oldukça zahmetli olsa da o, vazgeçilmez lezzetlerden biri olmaya devam ediyor. Kış aylarında sofralardan eksik olmayan turşuyu yaparken dikkat edilmesi gereken detaylar var. Dünyanın pek çok ülkesinde restoranları bulunan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, turşu yapımında dikkat edilmesi gereken unsurları açıkladı.

    Turşunun kas ağrılarına iyi geldiği bilinir. Kan şekerini dengeleyen turşu; kalp ve damar hastalıklarına karşı etkilidir. Turşunun hem lezzetli hem de sağlıklı olmasını isteyenler için açıklamada bulunan Somer Sivrioğlu bu tarifi önerdi:

    MALZEMELER

    • 1 litre su
    • 1 çay bardağı üzüm sirkesi
    • 3 kaşık kaya tuzu
    • İnce dilimlenmiş yarım limon
    • Fermantasyonu sağlaması için 4-5 adet nohut

    TARİF

    • Turşu için kullanılacak sebzelerin çok iyi bastırılması ve bu sayede turşudaki su oranının çok az tutulması gerekir.
    • En iyi turşu için en az 2-4 hafta beklemek gerekir. Bu süre içinde hazırlanan turşunun kapağı kesinlikle açılmamalı ve fermantasyonu bozulmamalıdır.

    AFİYET OLSUN!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çat kapı gelen misafire az malzemeli kıtır kurabiye tarifi! Nefis lezzetÇat kapı gelen misafire az malzemeli kıtır kurabiye tarifi! Nefis lezzet
    Tam mevsimi: Kıvamına bayılacağınız erik reçeli tarifiTam mevsimi: Kıvamına bayılacağınız erik reçeli tarifi
    Leziz imam bayıldı tarifi! İmam bayıldı püf noktaları ve malzemeleriLeziz imam bayıldı tarifi! İmam bayıldı püf noktaları ve malzemeleri
    Anahtar Kelimeler:
    turşu Masterchef Somer Sivrioğlu turşu nasıl yapılır turşu kurmak turşu malzemeleri nelerdir tarifi

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

    14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

    Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

    Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

    Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

    Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

    Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

    Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.