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Turşuların çabuk bozulmaması için yapılması gerekenler! Turşunun içerisine neden nohut eklenir?

26.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu yaz, kış sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Turşu kurulan günlerde birçok kadın 'turşu nasıl kurulur?' 'turşuların çabuk bozulmaması için ne yapılmalı?' diye araştırmalarda bulunuyor. Hevesle beklenen turşuların bir anda bozulması oldukça can sıkıcı olabiliyor. İşte turşuların çabuk bozulmaması için yapmanız gerekenler...

Turşuların çabuk bozulmaması için yapılması gerekenler! Turşunun içerisine neden nohut eklenir?

Turşuların farklı farklı çeşitleri bulunuyor. Tazecik sebzelerin kurulmasıyla yapılan turşuların tüm sene boyunca bozulmadan dayanması isteniyor. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Çabucak bozulan turşulardan şikayetçiyseniz aşağıdıdaki püf noktalara dikkat ederek hazırlayacağınız turşunuzu uzun süre boyunca bozulmadan yiyebilirsiniz.

TURŞUNUN BOZULMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

SİRKE KULLANMAYA DİKKAT EDİN

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Turşular nasıl daha uzun süre dayanması sağlanır? Mümkünse turşu kurarken doğal bir sirke kullanmaya özen gösterin. Bu malzemelerinizin daha uzun süre dayanmasının ilk sırrı. Turşu kurarken seçtiğiniz malzemelerin de taze ve çürümemiş olmalarına özen gösterin. Çürümüş malzemeler turşularınızın çok çabuk bozulmalarına neden olabilir.

KAYA TUZU KULLANIN

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Tuz - sirke ve su oranı çok çok önemli. Mümkünse kaya tuzu kullanarak, tariflerde belirtilen miktarlara bağlı kalarak turşularınızı kurun. İçerisinde mutlaka limon, defne yaprağı gibi aroma verici malzemeler kullanın.

ELMA VE NOHUT EKLEYİN

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Turşularınızın daha uzun süre dayanmalarını sağlayan iki kilit malzeme ise elma ve nohut. Mümkünse turşu kurarken içine elma ve nohut ekleyin. Her ikisi de turşularınızın içerisinde oluşabilecek küf vs gibi sorunların önüne geçmede önemli bir yardımcı zira. Üzerine mutlaka bir ağırlık koyun. Ağzını çok sıkı kapatın ve sterilize edilmiş kavanozların içerisinde saklayın. Ters çevirin ve doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın.

BOZULAN TURŞU KURTARILIR MI?

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Eğer üzerinde henüz çok hafif beyazlıklar oluşmaya başladıysa üzerindeki beyazlığı alın. Kokusu çok keskin değilse ve sebzeler çürümemişse hala kurtarma şansınız var demektir. Beyazlığı aldıktan sonra sebzelerin yumuşaklığına bakın. Sebzeler yumuşaksa hemen içerisine tuz ilave edin. Güzelce kapağını kapatın ve çalkalayın. İçerisine nohut ve elma da ilave edin. Bu şekilde bir süre kapağını açmadan gün içerisinde çalkalayarak bekletin. Turşunuzu bu şekilde kurtarabilirsiniz.

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