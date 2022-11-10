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Turşunun çok az bilinen zararı: Böbrek ve mideyi zehirliyor! Ev yapımı turşunun faydaları

10.11.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşu, kültürümüzün en önemli ve sevilen yiyeceklerinden biridir. Turşu önemli bir probiyotiktir ve özellikle yaz aylarında sıklıkla tüketilir. Fermente yiyecekler arasında faydasıyla ön plana çıkan turşunun aslında kontrollü tüketilmesi gerekiyor. Turşu, fermente özelliğiyle ön plana çıksa da içeriğindeki tuz sağlığa zarar verebilir. Turşu seviyorsanız ev yapımı olanları tercih etmeniz sağlığınız için daha faydalı olacaktır.

Turşunun çok az bilinen zararı: Böbrek ve mideyi zehirliyor! Ev yapımı turşunun faydaları

Turşu, sofralarımızın baş tacı diyeceğimiz yiyeceklerden biridir. Fermente özelliği sayesinde sağlığa faydaları olan turşunun içeriğindeki tuz sağlığa zarar verebilir. Fermente yiyeceklerin sağlığa olan faydaları ön plana çıktıkça turşu da daha çok tüketilir oldu. Fermantasyon, yiyecekleri lezzetlendiren ve aminoasitlerin, vitaminlerin sentezi sayesinde besin değerini arttıran bir metot.

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Yoğurt, kefir, kımız, sirke, boza, tempeh, kimchi ve turşu toplumlara göre en çok rastlanan fermente yiyecekler olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde turşu, özellikle nohut, mercimek, kuru fasulye gibi kuru baklagil yiyeceklerin olmazsa olmaz eşlikçisidir.

TURŞU ÇEŞİTLERİ

Neredeyse her sebze ve meyveden turşu yapılabilir. Turşu yapımında en çok lahana, pancar, biber ve salatalık turşusu öne çıkar. Faydalarıyla da dikkat çeken turşu bir yandan da dikkatli tüketilmesi gereken bir yiyecek. Turşunun sağlığa faydaları yapım sürecine bağlıdır. O nedenle evde yapılan turşular ve dışarıdan alınan turşular arasında farklılıklar bulunur.

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EV YAPIMI TURŞUNUN FAYDALARI

Fermente yiyeceklerden olan turşu, özellikle lahana, pancar ve biberden yapıldığında antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyabilir.

Fermente olan bu yiyecek içerdiği laktik asit bakterileri sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu özellik gösterir.

Bağırsak sağlığı da akla gelen faydalardan. Genellikle lifli sebzeler kullanılarak yapılır ve lifli yapısı sayesinde dışkı hacmini arttırarak, dışkının vücuttan kolay atılmasına yardımcı olur.

Turşunun içerdiği bakteriler sayesinde bağırsak florasını düzenleyici etkisi olduğu düşünülüyor.

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Turşu içerdiği yararlı bakteriler sayesinde K vitamini, tiamin, riboflavin gibi B grubu vitaminler için önemli rol oynar. K vitamini kanın pıhtılaşması ile ilişkiliyken B grubu vitaminler ise sinir sistemi, hafıza güçlenmesinde etkin.

TURŞUNUN ZARARLARI

Turşu, fermente yiyeceklerden olduğu için tuz oranı çok yüksektir. Sodyum oranı yüksek olan turşu, herkes tarafından çok fazla tüketilmemesi gerektiği anlamını taşıyor. Özellikle yüksek tansiyon, böbrek, diyabet ve mide ile ilgili hastalıklarda mutlaka hekime ya da diyetisyene danışılarak yenmeli. Sağlıklı bireylerde ise tuz tüketimini artırmamak adına haftada 2-3 kere bir avuç kadar yenmesi uygun olacaktır.


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