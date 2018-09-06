MAGAZİN

Tutkulu öpücük

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı John Legend ve 32 yaşındaki model eşi Chrissy Teigen, GQ Men Of The Year ödülleri sonrasınra otomobillerinde görüntülendi.

GQ Men Of The Year ödülleri sonrası alkolü fazla kaçıran John Legend ve Chrissy Teigen, arabada aşka geldi.

John Legend ve Chrissy Teigen'ın tutkulu öpücüğü

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Şarkıcı John Legend ve 32 yaşındaki model eşi Chrissy Teigen, GQ Men Of The Year ödülleri sonrasınra otomobillerinde görüntülendi.
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2018 GQ Men Of The Year (Yılın Erkeği) Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Pek çok ünlü ismin katıldığı gecenin sonunda, içkiyi fazla kaçıranlar arasında John Legend ve Chrissy Teigen da vardı.
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36 yaşındaki şarkıcı Legend ve 32 yaşındaki model eşi Teigen, gecenin sonunda otomobillerine binip evlerinin yolunu tuttular.
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Tate Modern'da düzenlenen gecede güzel vakit geçiren çift, dönüş yolunda aşka geldi ve arabalarının içinde birbirlerinin dudaklarına tutkulu bir öpücük kondurdu.
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Çiftin aracının önünde bekleyen paparazziler de bu anı kaçırmadı ve flaşlar patladı!
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Ancak John Legend ve Chrissy Teigen çifti, patlayan flaşlara aldırmadan öpüşmeye devam etti.
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Gecede Chrissy Teigen, kocasını sahneye çağırarak ona En Stil Sahibi Erkek ödülünü vermişti.
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Çift 2013 yılından beri evli ve Luna Simone Stephens ile Miles Theodore Stephens adında iki çocukları var.
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chrissy teigen John Legend

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