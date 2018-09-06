Tutkulu öpücük

GQ Men Of The Year ödülleri sonrası alkolü fazla kaçıran John Legend ve Chrissy Teigen, arabada aşka geldi.

John Legend ve Chrissy Teigen'ın tutkulu öpücüğü

1 / 14 Şarkıcı John Legend ve 32 yaşındaki model eşi Chrissy Teigen, GQ Men Of The Year ödülleri sonrasınra otomobillerinde görüntülendi.

2 / 14 2018 GQ Men Of The Year (Yılın Erkeği) Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

3 / 14 Pek çok ünlü ismin katıldığı gecenin sonunda, içkiyi fazla kaçıranlar arasında John Legend ve Chrissy Teigen da vardı.

4 / 14 36 yaşındaki şarkıcı Legend ve 32 yaşındaki model eşi Teigen, gecenin sonunda otomobillerine binip evlerinin yolunu tuttular.

5 / 14 Tate Modern'da düzenlenen gecede güzel vakit geçiren çift, dönüş yolunda aşka geldi ve arabalarının içinde birbirlerinin dudaklarına tutkulu bir öpücük kondurdu.

6 / 14 Çiftin aracının önünde bekleyen paparazziler de bu anı kaçırmadı ve flaşlar patladı!

7 / 14 Ancak John Legend ve Chrissy Teigen çifti, patlayan flaşlara aldırmadan öpüşmeye devam etti.

8 / 14 Gecede Chrissy Teigen, kocasını sahneye çağırarak ona En Stil Sahibi Erkek ödülünü vermişti.

9 / 14 Çift 2013 yılından beri evli ve Luna Simone Stephens ile Miles Theodore Stephens adında iki çocukları var.

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