Tutkulu öpücük

GQ Men Of The Year ödülleri sonrası alkolü fazla kaçıran John Legend ve Chrissy Teigen, arabada aşka geldi.
John Legend ve Chrissy Teigen'ın tutkulu öpücüğü
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Şarkıcı John Legend ve 32 yaşındaki model eşi Chrissy Teigen, GQ Men Of The Year ödülleri sonrasınra otomobillerinde görüntülendi.
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2018 GQ Men Of The Year (Yılın Erkeği) Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Pek çok ünlü ismin katıldığı gecenin sonunda, içkiyi fazla kaçıranlar arasında John Legend ve Chrissy Teigen da vardı.
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36 yaşındaki şarkıcı Legend ve 32 yaşındaki model eşi Teigen, gecenin sonunda otomobillerine binip evlerinin yolunu tuttular.
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Tate Modern'da düzenlenen gecede güzel vakit geçiren çift, dönüş yolunda aşka geldi ve arabalarının içinde birbirlerinin dudaklarına tutkulu bir öpücük kondurdu.
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Çiftin aracının önünde bekleyen paparazziler de bu anı kaçırmadı ve flaşlar patladı!
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Ancak John Legend ve Chrissy Teigen çifti, patlayan flaşlara aldırmadan öpüşmeye devam etti.
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Gecede Chrissy Teigen, kocasını sahneye çağırarak ona En Stil Sahibi Erkek ödülünü vermişti.
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Çift 2013 yılından beri evli ve Luna Simone Stephens ile Miles Theodore Stephens adında iki çocukları var.
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