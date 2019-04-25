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Tutkusu bunu da yaptırdı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 25.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bartın'da otomobil tutkusunu ofis ortamına taşıyan oto galeri sahibi Aykut Kaptan, hurdaya çıkan 1992 model Şahin marka otomobili çalışma masasına dönüştürdü.

Tutkusu bunu da yaptırdı!

Kent merkezinde 10 yıldır oto galericiliği yapan 35 yaşındaki Aykut Kaptan, otomobil tutkusunu Şahin marka otomobilin ön kısmından çalışma masası yaparak ofisine de yansıttı.

Galerisinde farklı marka ve modelde araçlar sergileyen Kaptan'ın çalışma masası, görenleri şaşırtıyor. Aynı aracın koltuğunu da kullanan Kaptan, misafirlerini de varilden yaptığı koltuklarda ağırlıyor. Kaptan, gözü gibi baktığı masasını, bindiği aracını temizlediği şekilde her gün özenle siliyor, cilalıyor ve parlatıyor.

"PLAKASI, FARLARI, LASTİKLERİ OLDUĞU GİBİ DURUYOR"

Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobillere küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu ve bu merakının kendisini galericiliğe yönlendirdiğini söyledi.

Kentte klasik araçlar ağırlıklı olmak üzere 10 yıldır ikinci el otomobil satışı yaptığını dile getiren Kaptan, "Galericilik yapan tüm meslektaşlarımda mutlaka bir otomobil merakı vardır ama bu durum bende çok daha farklı. Klasik ve eskimemiş bir araç gördüğümde bedeli yüksek de olsa onu mutlaka galerime koymak istiyorum. Belki aylar, yıllarca müşterisini bekliyor ama o aracın galerimde olması beni mutlu ediyor. Araçları bulup meraklılarıyla buluşturmak beni daha çok mutlu diyor." diye konuştu.

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Kaptan, galerisinde otomobille ilgili bir dizayn yapmak istediğini, bu çerçevede çalışma masasını otomobilden tasarlamaya karar verdiğini kaydetti.

Hurdaya çıkan 1992 model Şahin marka otomobili satın aldığını aktaran Kaptan, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz galerilerde olsun, otomobil üzerine çalışılan yerlerde olsun hep gördüğümüz standart masalardı. Ahşap üzerine yapılmış ağır detaylı masalar. Ancak bizim işimiz, bunları kaldırmıyor. Daha farklı bir görsel olmasını istedim. Birkaç yerde de fiber malzemeden yapılmış olarak gördüm masayı. Ben de fiberden oluyor da gerçek araçtan niye olmasın diyerek yola çıktım."

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OTOMOBİL MASA FORKLİFT YARDIMIYLA GALERİYE SOKULDU

Kaptan, oto sanayide kaba işlemleri yapıldıktan sonra otomobilin ön kısmını forklift yardımıyla galeriye soktuklarını dile getirerek, yaklaşık 10 günde masaya son şeklini verdiğini söyledi.

Otomobil masayı görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini belirten Kaptan, "Plakası, farları, lastikleri olduğu gibi duruyor. Müşteriler ilk bakışta satılık bir araç zannediyor ama masa olduğunu anlayınca şaşırıyorlar. Günlük yaşamımda otomobilimle yakından ilgiliyim, otomobil masamla da aynı şekilde. Her gün aracımı temizler gibi otomobil masamı da cilalıyorum, siliyorum, parlatıyorum. Bu da bana ayrı bir zevk veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaptan, ofis koltuğunu da aynı aracın koltuğundan yaptığını dile getirerek, diğer koltukları varilden sehpaları da otomobil lastiğinden yaptığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
oto galeri şahin araç bartın
 

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