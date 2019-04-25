Tutkusu bunu da yaptırdı!

Kent merkezinde 10 yıldır oto galericiliği yapan 35 yaşındaki Aykut Kaptan, otomobil tutkusunu Şahin marka otomobilin ön kısmından çalışma masası yaparak ofisine de yansıttı.

Galerisinde farklı marka ve modelde araçlar sergileyen Kaptan'ın çalışma masası, görenleri şaşırtıyor. Aynı aracın koltuğunu da kullanan Kaptan, misafirlerini de varilden yaptığı koltuklarda ağırlıyor. Kaptan, gözü gibi baktığı masasını, bindiği aracını temizlediği şekilde her gün özenle siliyor, cilalıyor ve parlatıyor.

"PLAKASI, FARLARI, LASTİKLERİ OLDUĞU GİBİ DURUYOR"



Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobillere küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu ve bu merakının kendisini galericiliğe yönlendirdiğini söyledi.

Kentte klasik araçlar ağırlıklı olmak üzere 10 yıldır ikinci el otomobil satışı yaptığını dile getiren Kaptan, "Galericilik yapan tüm meslektaşlarımda mutlaka bir otomobil merakı vardır ama bu durum bende çok daha farklı. Klasik ve eskimemiş bir araç gördüğümde bedeli yüksek de olsa onu mutlaka galerime koymak istiyorum. Belki aylar, yıllarca müşterisini bekliyor ama o aracın galerimde olması beni mutlu ediyor. Araçları bulup meraklılarıyla buluşturmak beni daha çok mutlu diyor." diye konuştu.