Tutmaç çorbası nasıl yapılır? En değişik çorba tariflerinden tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri!

Akşam yemeğine değişik çorba tarifi arayan pek çok kişi tutmaç çorbasının tarifini merak ediyor. Tutmaç çorbası nohut, erişte ve yeşil mercimekle hazırlanan çorba olarak biliniyor. Bu çorbasının püf noktası ise çorbanın kesilmemesidir. Bu sebeple terbiyesini tencereye eklerken biraz çorbanın suyuyla karıştırmak gerekmektedir. İşte tutmaç çorbası tarifi!

TUTMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

Karabiber

Zeytinyağı

1 litre su

Tuz

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Yarım su bardağı erişte

Yarım su bardağı yarı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı kuru nane

TERBİYESİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

1 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı un

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ!

Her zamankinden farklı bir çorba arıyorsanız mutlaka tutmaç çorbası tarifini defterinize not almalısınız. Önce çorba tenceresinde suyu kaynatmalı, ardından kaynayan suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte ekleyip, erişteler pişene kadar kaynatmalısınız.

Sonrasında ayrı bir kâsede terbiye için olan malzemeleri çırpın. Kaynattığınız çorbanın suyundan 1 kepçe alarak azar azar terbiyeye döküp karıştırmalısınız. Bu işlemi terbiyeyi ısıtıncaya dek devam edin. Terbiyeyi çorbanın içine ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Başka bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye dek kavurun. Üzerine kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve çorbaya ilave edip 1 taşım kaynatıp sıcak servis edin. Şimdi tutmaç çorbanız hazır. Afiyet olsun!



