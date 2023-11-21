Tutuklanan Nihal Candan meğerse 4 ay önce evlenmiş! Nihal Candan'ın nikah görüntüleri ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler olmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Cezaevinde yemekleri beğenmeyen ve sayıma çıkmak istemeyen Candan kardeşlerden Nihal Candan hakkında Show Haber'de bomba bir iddia gündeme geldi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

İddiaya göre Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı.

Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.



KAYIPLARA KARIŞTI

Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.







