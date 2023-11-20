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  4. Levis'ın en ikonik modeli 501 Original Fit Jean'de %44 indirim

Levis'ın en ikonik modeli 501 Original Fit Jean'de %44 indirim

20.11.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Kalite, dayanıklık ve şıklık; hepsi bir arada! Dünyaca ünlü jean markası Levi's'ın en ikonik modeli olan Levi's 501 Original Fit Jean kısa süreliğine 680 TL indirimle satışta! Tüm kombinlere uyum sağlayan, her zaman her yerde kurtarıcı nitelikte olan bu jean pantolona yarı fiyatına sahip olmak için acele edin.

Levis'ın en ikonik modeli 501 Original Fit Jean'de %44 indirim

Jeanler, gündelik yaşamın vazgeçilmez giyim ürünleri arasında yer alıyor. Her kombine uyan özellikleriyle hem şık hem de spor olmanızı sağlıyor. Eğer siz de kaliteli bir jean satın almak ve onu gardırobunuzun zamansız parçası yapmak niyetindeyseniz doğru yerdesiniz. Jean deyince akla gelen ilk marka Levis'ta Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında %60'a varan indirimler başladı ve çok satanlarda başı çeken en ikonik modeli 501 de kaçırılmayacak bir indirimle alışveriş severlere sunuldu. Sizin için o modeli inceledik, işte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Levi's 501 Original Fit Jean

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Dünyanın en tanınmış jean markası Levi's kaliteli ve dayanıklı kumaşa sahip jeanleriyle öne çıkar. Markanın en ikonik jean ürünü "501" modelidir. Bu modeli, eşsiz kılan ilk kez 1873'te üretilen dünyanın ilk blue jeans pantolonu olarak kabul edilen bir jean modeli olmasıdır. 501 Original Fit, markanın özel olarak ürettiği ve yıllar içinde test edilmiş olan kalın ve dayanıklı denim malzemeleriyle elde edilmiştir.
Ön bölümü geleneksel düğmelerle kapanır. Bu, pantolonun zamanla daha rahat bir şekilde oturmasını sağlayan bir özelliktir. Levi's 501 Original Fit Jean, yıllardır modaya yön veren bir pantolon olarak kabul edilir ve zamansız bir stil sunar. Rahatlığı ve dayanıklılığı ile ünlüdür ve herhangi bir giyim tarzına kolayca uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yıllardır giyiyorum. Herhangi bir eskime, solma, yırtılma, sökülme olmadı. Alınabilecek en kaliteli ve uzun ömürlü jean kesinlikle bu."

  • "Giydikçe vücuda daha iyi oturuyor, bütünleşiyor. Çok ama çok rahat, mükemmel."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirimdeki diğer Levis modelleri burada!

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında %60'a varan indirimlerle satışta olan Levis ürünlerini görmek için buraya tıklayın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Jean levis levis 501
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