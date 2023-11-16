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Sıcaklık ve konfor dolu bir kış için olmazsa olmaz! Salomon outdoor mont indirimde

16.11.2023 15:10 | Son Güncelleme:
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Hem açık hava aktivitelerinde hem de günlük kullanımda size sıcaklık, konfor ve stil sunacak Salomon outdoor montta 1700 TL indirim sizleri bekliyor. Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel kısa süreliğine indirimde olan bu montu, gelin vakit kaybetmeden inceleyin ve uygun fiyatıyla yakalayın!

Sıcaklık ve konfor dolu bir kış için olmazsa olmaz! Salomon outdoor mont indirimde

Hem fonksiyonel özellikleriyle hem de şık tasarımıyla öne çıkan Salomon Outline Primaloft Hdy Outdoor Mont, daha erişilebilir bir fiyatla sizin olabilir! Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel kısa süreliğine indirime giren mont; soğuk havalarda sizi sıcacık tutar ve vücut ısınızı korur. Su geçirmez yapısıyla yağmur ve kar gibi hava koşullarında bile kuru kalmanızı sağlar. Kışı rahat geçirmenin anahtarı olarak görebileceğiniz bu monta sahip olmak isterseniz acele edin.

Kış için en doğru tercih: Salomon Outline Primaloft Hdy Outdoor Mont

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Primaloft teknolojisi ile üretilmiş bu mont, hafif ve sıcak tasarımı ile soğuk havalarda vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Montun dış kısmında su geçirmez özellik bulunur. Bu sayede hafif yağmurlarda veya karlı havalarda bile kuru ve rahat kalmanızı sağlar. İç kısmındaki özel kumaşlar, vücuttaki nemin dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu sayede terlemeyi önler ve konforlu bir deneyim sunar. Hafif yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde taşıması kolaydır. Sırt çantasına veya seyahat çantasına kolayca sığar. Montun elastik kumaşı, rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Üzerinde fermuarlı cepler bulunur. Bu cepler, önemli eşyalarınızı yanınızda taşımanızı sağlar ve kolay erişim imkanı sunar. Ayarlanabilir kapüşonu ile başınızı korur ve rüzgarlı havalarda ekstra koruma sağlar. Mont, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. Hem doğada hem de şehirde kullanıma uygun bir görünüm sunar. Sonuç olarak, Salomon Outline Primaloft Hdy Outdoor Mont; hafif, ısı yalıtımlı, su geçirmez ve nefes alabilen bir monttur.

Ürünü İncele

Bu içerik 16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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