Çok satan Braun ve Philips tıraş makinelerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

Jilet kullanımına göre cildin daha az tahriş olmasına yardımcı olan tıraş makineleri, saç ve sakal bakımında erkekler için birçok avantaj sunar. Pratik, ekonomik, etkili ve cilt dostu bir tıraş deneyimi yaşamak istiyorsanız tıraş makinesi satın almanız önerilir. Tıraş makineleri, ıslak tıraş yapma gereksinimini de ortadan kaldırır. Suya ihtiyaç duymadan tıraş olmanızı sağlar. Siz de kuaföre gitmek yerine evde tıraş olmak ve böylece para tasarrufu yapmak isterseniz Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan çok satan Braun ve Philips tıraş makinelerine bir şans verebilirsiniz.

Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti (Saç & Sakal Kesme) Kablosuz, Islak&Kuru 9'u Bir arada Set + Gillette Hediye

Yüz tıraşı için kullanılabilir ve hassas bir tıraş sunar. İstediğiniz uzunlukta saç ve sakal kesimi yapmanızı sağlar.Kulak ve burun tüylerini kesmek için kullanılabilir. Hassas cilde sahip olanlar için uygundur. Şarj edilebilir bir cihaz olduğu için kablosuz kullanım sunar. Tek seferde 60 dakika kesintisiz çalışma süresine sahiptir. Duşta veya lavaboda kullanabileceğiniz su geçirmez özellikleri mevcuttur. Bu setin bir parçası olarak bir adet Gillette hediye edilir. Gillette tıraş bıçağı ile de kaliteli bir tıraş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Babam saç tıraşı için kullanıyor. Gayet pratik. Başlıkları da uzunluk ayarı yapmamızı sağlıyor."

"4 aydır kesilmemiş, acayip uzamış olan saçlarımı ilk denemede tam istediğim şekilde kesmemi sağladı. 13 tane uzunluk ayarı (0,5 mm ile 21 mm arasında) olması işinizi gerçekten kolaylaştırıyor. En kalın ayardan başlarsanız hata yapma olasılığınız çok çok azalıyor. Tavsiye ederim."

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7940/15

Saç ve sakal tıraşında yüksek performans ve hassasiyet gösterir. Kulak ve burun tüyleri için kullanılan başlığı, güvenli ve etkili bir tıraş sağlar. Vücut tüylerini kesmek için tasarlanmış başlığı cildi tahriş etmeden tüyleri alır. İstenilen uzunlukta kesim yapmak için kullanabileceğiniz şeritli tarakları bulunur. Hassas bir tıraş için geliştirilmiş keskin bıçaklara sahiptir.Tek şarjla 80 dakika kesintisiz çalışır. Hızlı şarj özelliği sayesinde hızlıca kullanıma hazır hale gelir. Başlıkları kolayca değiştirilebilir ve temizlenebilir. Cihazın pil seviyesini ve kullanım durumunu gösteren bir LED ekran bulunur. Duşta veya lavaboda kullanıma uygun su geçirmez bir tasarıma sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Islak ve kuru kullanımını sevdim. Tavsiye ederim."

"Arkadaşıma hediye aldım, çok memnun olduğunu söylüyor. Ben de yıllardır kullandığım tıraş makinemi bununla değiştireceğim şimdi."

Braun Seri 5 Tıraş Makinesi, 51-B1000s

Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken Braun Seri 5 Tıraş Makinesi, kullanıcılara konforlu bir tıraş deneyimi sunmayı hedefler. AutoSensing motoru sayesinde, yüz şeklinizi analiz eder ve optimum tıraş gücünü otomatik olarak ayarlar. Bu sayede her bölgeye rahat ve etkili bir tıraş sunar. FlexMotionTec özelliği makineyi yüz hatlarınızla uyumlu hale getirir. Esnek başlık, hem düz hem de eğimli yüzeyleri takip ederek daha yakın bir tıraş sağlar. 3-Foil kesme sistemi, yoğun kılları daha hızlı keser ve daha pürüzsüz bir sonuç elde etmenizi sağlar. Hassas cildinize uyum sağlamak için tasarlanan SensoFoil özelliği, rahat bir tıraş deneyimi sunar.

Makine, ıslak veya kuru cilt üzerinde kullanılabilir. 1 saatlik bir şarj ile 50 dakikaya kadar kesintisiz tıraş imkanı sunar. Ayrıca, 5 dakikalık hızlı şarj özelliği ile acil durumlarda kullanıma hazır hale gelir. Temizleme ve şarj istasyonu ile birlikte kullanılabilir. Bu istasyon, makineyi kolayca temizler ve hijyenik bir şekilde tutar. Makinedeki pil durumunu, temizleme işlemi zamanını ve otomatik güç ayarını takip etmek için kullanabileceğiniz bir LED ekran bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Meşhur 3 kafalı markanın en üst serisini 3 yıl kullandım. İstediğim gibi değildi. Bıçaklar erken köreliyordu ve sonrasında traş aşırı tahriş edici oluyordu. Braun'un tasarımı tıraşa daha uygun sanırım. 1 aylık süreçte tek şarj ile 20 tıraş yapabildim. Tıraş deneyiminiz varsa çok fazla tahriş olmazsınız. Çene altında elbette biraz daha fazla uğraştırıyor. Ben çok uğraşmayıp kalan kısımları jiletle hallediyorum. Süre tutmadım ama tüm işlem 3-5 dakika içinde bitiyor. Bıçak ömrü 18 ay diyor. Eğer öyle olursa mükemmel olur. Fiyat performans açısından çok mantıklı bir makine. En üst modeller hariç 5, 6, 7 binlik makinelerde de aynı bıçak kullanılmış. Gereksiz özelliklere bu fiyat farkını vermeye gerek yok. Almadan önce çok araştırdım. En mantıklısı bu."

"Gayet güzel. Sıfır tıraş isteyenlere, günlük traş olması gereken kişilere uygun. Jilet ile eşdeğer, tahriş yok. Sadece 2 dakikalık bir kızarıklık. Kutu tıraş için ve kesilme asla yok, sakalı çekmek yok. Daha önce almadığım için pişmanım."

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

OneBlade teknolojisi, tek bir bıçakla tıraş etmek için tasarlanmış bir teknolojidir. Hem tıraş eder hem de kırpıcı olarak kullanılabilir. Yuvarlak ve keskin bir bıçakla donatılmış hassas tıraş başlığı, kolayca tıraş olmanızı ve istenmeyen tüyleri kesmenizi sağlar. Vücut tüylerini güvenli bir şekilde kesmek için özel olarak tasarlanmış . Vücut tıraşı başlığına sahiptir. Ergonomik tasarımı sayesinde elde rahatlıkla kullanılabilir. Kullanıcı dostu yapısı ile kolaylıkla kontrol edilebilir. Hem kuru hem de ıslak cilt üzerinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Tam şarjda 45 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sunar. Pratik bir hızlı şarj özelliği ile acil durumlarda bile kullanıma hazır olmanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Makineyi sadece başlığıyla kullanınca 0'a yakın kesim oluyor. Taktığınız aparatlara göre sakal şekillendirmesi de yapabiliyorsunuz. Şu ana kadar kuru kesim yaptım ve tahriş sorunu veya deri kesilmesi gibi sorunla karşılaşmadım. Vücut aparatları sayesinde vücut ve özel bölgenizi de tahriş veya kanama riski olmadan tıraş edebilirsiniz. Her açıdan çok memnunum. Tek sorunu makine başlıklarını 4-5 ayda yenilemek gerekiyormuş ancak dikkatli kullanımlarda bu sürenin 1 yıla kadar çıktığını söyleyenler var. Ben dahil çevremdeki 3 kişi aldı ve gayet memnun, gönül rahatlığıyla öneriyorum."

"Çok güzel kesiyor, şarjı bayağı iyi."

Bu içerik 20 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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