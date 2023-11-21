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Seda Sayan ablası Nursel Sayan'a estetik yaptırdı! Son halini gören şoke oldu

21.11.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız estetik için gittiği bir klinikte yanlış müdahaleye maruz kalınca kardeşinin kapısını çaldı. Nursel Yıldız'a büyük bir estetik operasyon yapıldı. Seda Sayan'ın ablasının son halini görenler şaştı kaldı.

Yaptırdığı estetiklerle tanınan Seda Sayan yakın çevresine de sık sık estetik yaptırıyor. Sayan'ın kapısını son olarak ablası Nursel Yıldız çaldı.

Esra Erol'da programının stüdyo şefi olarak çalışan Eda Gök'ün annesi olan Nursel Yıldız geçirdiği yanlış operasyon sonrası yüzünde deformeler yaşadı.

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Bu sebeple kardeşi Seda Sayan'ın kapısını çalan Nursel Yıldız hemen ameliyat masasında buldu kendisini. Kardeşinin önerisiyle Sayan'ın birçok operasyonunu gerçekleştiren estetik uzmanına giden Nursel Yıldız "Seda sana çok güvendiği için beni sana getirdi" dedi.

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Seda Sayan'ın ablasının operasyondan sonraki son hali ise sosyal medyayı salladı. Nursel Yıldız çekilen videoda "Kendimi şu halimle muhteşem hissediyorum" dedi.

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