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Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrem ile küsen Tarık dağılıyor! Tutunamayanlar 5. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 11.02.2020 23:27 | Son Güncelleme

Tutunamayanlar dizisinin 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. TRT'nin absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın yeni bölümünde Tarık, ilham perisi İlhan ve Lütfü'nün yanına artık Keloğlan da katılıyor. Mahalleye yerleşen Keloğlan aşık da oluyor. İrem ile arası bozulan Tarık ise aedat hayata küsüyor. Tarık'ın saç ve sakalları birbirine giriyor. Yeni bölümde İlhan, Tarık ve Lütfü'yü bu defa Yunus Emre'nin yanına götürüyor. İşte Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki Tutunamayanlar'ın 6. yeni bölümü 18 Şubat Salı akşamı 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

İş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? Tarık’ın Belgin’i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık’ı evden kovmaya karar verir. Cemile’nin alt katını kiralayan Hicabi’nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak. Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem’i bir hayli zor duruma sokacaktır.

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TUTUNAMAYANLAR GENEL KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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