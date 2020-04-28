Tutunamayanlar dizisi bu akşam var mı? Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölüm ne zaman?

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız ve Yeliz Kuvancı'nın başrollerde oynadığı TRT 1'in komedi dizisi Tutunamayanlar 14. yeni bölümüyle 28 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek.

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ekranların kısa sürede yoğun ilgi gören dizisi Tutunamayanlar, set çalışanları olmadan tamamen robot kameralarla evlerde çekilen sahnelerle oluşturulan yeni formatıyla 'Tutunamayanlar Çevrimiçi' adıyla yayınlanmaya devam ediyor. Tutunamayanlar Çevrimiçi 2. bölüm, 21 Nisan 2020 Salı günü saat 21.35'de TRT 1'de ekrana gelecek.

TUTUNAMAYANLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tutunamayanlar Çevrimiçi'nin 2. bölümünde; Tarık, sahurda hiçbir şey yememiş, içememiş Ramazan'ın ilk gününde oruç tutmakta zorlanmaktadır. Hayatında ilk kez oruç tutan İrem ise büyük mutluluk ve merak içindedir. Ramazan hakkında sorduğu ilginç sorularla Tarık'ı zorlamaktadır.

İrem'in iş arayışına yardımcı olmak isteyen Tarık, İlhan ve Lütfü'ye danışır. Onların önerdiği işleri beğenmeyen Tarık, evden yapılabilecek farklı işler dener ancak başarılı olamaz.

Tarık, online oyun oynayarak internet fenomeni olmaya karar verir.

İlhan ise karantina sürecini tamamlamış, Lütfü'nün balkonuna gelmiştir. Diğer taraftan Lütfü'nün başı İmtiyaz'ın yeni verdiği görevle beladadır.

