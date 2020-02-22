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Tutunamayanlar dizisinde Arda Kural sürprizi! Arda Kural hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2020 01:21 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Arda Kural yıllar sonra yeniden ekranlara dönüyor. TRT 1'in absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'da rol alacak olan Arda Kural'ın setlere dönüş haberini dizinin yönetmeni duyurdu.

Tutunamayanlar dizisinde Arda Kural sürprizi! Arda Kural hangi rolde oynayacak?

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle zor yıllar yaşayan Arda Kural oyunculuğu da bırakmıştı. 2000'li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyunculardan olan Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, TRT 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar'da rol alacak.

Doğu Demirkol, Ece Ceşmioğlu ve Zafer Algöz'ün başrollerde oynadığı Tutunamayanlar'ın yönetmeni Osman Nail Doğan, Arda Kural haberini sosyal medya hesabından "Hoş geldin Arda Kural" notuyla duyurdu. Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda Arda Kural yeni imajıyla da şaşırttı.

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Yönetmen Doğan, Kural'ın dizide hangi rolde oynayacağını ise henüz açıklamadı. Kural, bundan böyle Salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu ile birlikte yer alacak.
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ARDA KURAL KİMDİR?

Liseyi Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi.2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.

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1999'da kendi kurduğu Tiyatro roman Tiyatrosunda profesyonel oldu, bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosunda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk 1999'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti, ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı 2005'de Emret Komutanım dizisinde Posta Ferit rolüyle oldu. Arda Kural yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle setleri bıraktı ve ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.


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