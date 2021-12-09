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  4. Tuvalet kağıdına 11 ayda 100 lira zam geldi, yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına 11 ayda 100 lira zam geldi, yaptığı yorum olay oldu

09.12.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet kağıdına gelen zam oranı dikkat çekti. Tuvalet kağıdının fiyatı son 11 ayda 100 lira artarken, sokak röportajı sırasında bir vatandaşın yaptığı yorum olay oldu.

Market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

6'lı kağıt havlu fiyatı 26 TL'den 54 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdı 67 TL'den 90 TL'ye, 32'li tuvalet kağıdı 97,5 TL'den 131,5 TL'ye çıktı.

zam

11 ayda yüzde 300'e yakın zamlanan tuvalet kağıdıyla ilgili bir vatandaşın sözleri olay oldu.

Artan fiyatlardan vatandaşlar dert yanarken, sokak röportajında bir vatandaşın "Anneniz babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu, havlu vardı. Havlu kullansınlar. Tuvalet kağıdından dolayı haber yapmaya gerek yok yani" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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