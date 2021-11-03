Tuvalette acı sürpriz! Örümcek kalçasından ısırınca dehşeti yaşadı

Jo Kenyon isimli bir kadın klozetin altına saklanan bir örümcek yüzünden dehşeti yaşadı. Karadul (Latrodectus) olarak bilinen bir örümcek türü tarafından ısırılan kadın, yaşadığı acının sonrasında soluğu acil serviste aldı. 34 yaşındaki radyo programcısı o anları, “Doktorlar hemen gelmeseydim ısırığın sepsise yol açabilceğini ve muhtemelen beni öldürebileceğini söyledi” diyerek anlattı.

“YÜRÜMEK ÇOK ZORDU”

Örümcek ısırığının sonrasındaki birkaç gün boyunca yürüme konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Kenyon, “İlk birkaç gün yürümek gerçekten acı vericiydi ve sonra oturmaya çalıştığımda haftalarca ağrıyordu. Örümceklerden hayatım boyunca çok korkmuşumdur. O kadar ani ve garip bir yanma hissiydi ki, 'Bu da neydi böyle?' diye düşünerek ayağa fırladım. Klozet kapağını kaldırdım ve altındaki bu devasa örümceği gördüm.” dedi.

Örümcek ile tuvalette karşılaştıktan sonra ne yapacağını bilemediğini ifade eden Kenyon, “Anında çığlık attım ve sifonu çektim. Çok büyüktü. Bir örümcek ısırığının beni öldürebileceğini bilmek gerçekten korkunçtu” diye konuştu.



