Kot pantolonundan sarkan yarasayı görünce dehşeti yaşadı! “Bana bu nasıl oldu?”

TikTok kullanıcısı olan Tiffany Granillo hesabından yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı. Granillo, eve dönüş yolunda bir gıcırıtı duyduğunu ifade etti. Ancak en büyük sürprizi ise eve geldiğinde yaşadı. Çünkü kot pantolonuna yapışmış halde duran bir yarasayı gördü. Hareket etmekte dahi zorlanan Granillo, bu anları kameraya almayı ihmal etmedi. 4 milyondan fazla izlenen gönderide TikTok kullanıcıları en yaratıcı yarasa şakalarını sundu.

“KUDUZ TESTİ YAPTIRDIM”

“Doğadan uzak dur” notuyla paylaştığı gönderisinden sonra Granillo, takipçilerine devam eden süreçten de bahsetti. Yarasayı gördükten sonra hemen eşini aradığını söyleyen Granillo, bu zaman dilimi boyunca hareket dahi edemediğini belirtti. Yarasayı test için gönderdiklerini vurgulayan Granillo, kuduz testinin negatif çıktığını da belirtti.



