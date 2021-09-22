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Kot pantolonundan sarkan yarasayı görünce dehşeti yaşadı! “Bana bu nasıl oldu?”

22.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Colorado eyaletinde yaşayan Tiffany Granillo isimli kadın, kot pantolının kasık bölgesinde baş aşağı asılı duran bir yarasa olduğunu fark etti. O anları TikTok hesabından yayınlayan Granillo dehşet içinde “Bu bana nasıl oldu?” diye sordu.

Kot pantolonundan sarkan yarasayı görünce dehşeti yaşadı! “Bana bu nasıl oldu?”

TikTok kullanıcısı olan Tiffany Granillo hesabından yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı. Granillo, eve dönüş yolunda bir gıcırıtı duyduğunu ifade etti. Ancak en büyük sürprizi ise eve geldiğinde yaşadı. Çünkü kot pantolonuna yapışmış halde duran bir yarasayı gördü. Hareket etmekte dahi zorlanan Granillo, bu anları kameraya almayı ihmal etmedi. 4 milyondan fazla izlenen gönderide TikTok kullanıcıları en yaratıcı yarasa şakalarını sundu.

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“KUDUZ TESTİ YAPTIRDIM”

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“Doğadan uzak dur” notuyla paylaştığı gönderisinden sonra Granillo, takipçilerine devam eden süreçten de bahsetti. Yarasayı gördükten sonra hemen eşini aradığını söyleyen Granillo, bu zaman dilimi boyunca hareket dahi edemediğini belirtti. Yarasayı test için gönderdiklerini vurgulayan Granillo, kuduz testinin negatif çıktığını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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