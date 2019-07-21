MAGAZİN

Tuvana Türkay 4. köprüyü kurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuvana Türkay, spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuvana Türkay 4. köprüyü kurdu!

Yeni dönemin başarılı isimlerinden Tuvana Türkay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Sporla çok içli dışlı olan ve dalış yapmaktan da büyük keyif alan Türkay, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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Vücudunun ne kadar esnek olduğunu gösteren bir kare paylaşan Tuvana Turkay, bacaklarını dümdüz bir şekilde iki yana açtığı karesini ‘4. Köprü’ notuyla paylaştı.
Türkay’ın bu esprili paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Tuvana Türkay Tuvana Türkay spor

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