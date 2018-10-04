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Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 16:38 | Son Güncelleme

Önceki akşam Instagram’da bir fotoğraf paylaşan Tuvana Türkay’ın arkasındaki aynada Alper Potuk göründü. Fenerbahçeli yıldızla barıştığını ilan eden Tuvana Türkay, bunu gizlemeye çalışsa da artık çok geçti!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

İki yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuvana Türkay ile Alper Potuk cephesinden yeni haber! Birçok kez ayrılıp barıştığı Fenerbahçeli yıldızla ilişkisine nisanda nokta koyan güzel oyuncu, Alper Potuk defterini tamamen kapatmıştı. Dedikodulara göre futbolcu, bu süre boyunca ne yapıp ettiyse eski aşkının gönlünü alamadı.

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EMOJİYLE KAPAMAYA ÇALIŞTI

Ancak Tuvana Türkay'ın önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı bir fotoğraf, "Tuvana, yelkenleri suya indirdi" dedirtti. 3 Ekim'de 28 yaşına basan Tuvana Türkay, evden pastalı bir fotoğrafını yayınladı. Arkadaki ayna ise gerçeği ortaya çıkardı. Aynada Alper Potuk'un göründüğünü fark eden oyuncu, bu fotoğrafı anında sildi.

EVLİLİK ŞARTIYLA BARIŞMA

Aynı kareyi beş dakika sonra yeniden paylaşan Tuvana Türkay, bu kez aynada Alper Potuk'un göründüğü bölüme 'kalp' emojisi koyarak ilişkisini kamufle etmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yıldızla barıştığına dair çıkan haberleri yalanlayan güzel oyuncu, önceki akşamki paylaşımıyla da sosyal medyadan kendi kendini ele vermiş oldu. Bu arada Tuvana Türkay'ın Alper Potuk'la yeniden barışmayı "evlilik şartıyla" kabul ettiği de konuşulanlar arasında.... (Posta) <


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Tuvana Türkay Alper Potuk

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