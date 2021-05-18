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Tuvana Türkay'ın dekolteli paylaşımı sosyal medyada ses getirdi!

18.05.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde 'Kağıt Ev' adlı dizide Azra karakterini canlandırmasıyla ekranlarda yer alan güzel oyuncu Tuvana Türkay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile aynı dizide rol alan ve dizinin kötü karakteri Azra'ya hayat veren Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Kağıt Evin Azra'sı Tuvana Türkay göğüs dekoltesiyle gündem oldu!

Uzun bir aranın ardından 'Kağıt Ev' adlı diziyle ekranlara dönen başarılı oyuncu Tuvana Türkay paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Paylaşımları dikkat çekiyor

Paylaşımları dikkat çekiyor
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Türkay, dizi çekimleri esnasında İnstagram hesabından yaptığı paylaşımı yürek hoplattı.

Dekoltesi yürek hoplattı

Dekoltesi yürek hoplattı
Ünlü oyuncu, story bölümünde yayınladığı gönderisindeki cesur dekoltesi ile gündeme geldi.

Dizisi tutmadı

Dizisi tutmadı
Öte yandan kısa süre önce 'Kağıt Ev' adlı dizide Azra karakterine hayat vermesiyle izleyici karşısına çıkan Tuvana Türkay'ın dizisi beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığı iddia edildi.

Tek yönümüz ikimizin de kadın oluşu

Tek yönümüz ikimizin de kadın oluşu
Geçtiğimiz haftalarda dizide hayat verdiği karakter Azra ile Tuvana arasında ne tür farklar veya benzerlikler var şeklinde gelen soruya, "Azra ile benzeyen tek yönümüz ikimizin de kadın oluşu...

Gördüğüm yerde kaçarım

Gördüğüm yerde kaçarım
Okuduğum her sahnesine 'Pes be kızım' diyorum. Azra ile bırakın benzemeyi gerçek hayatta öyle biri ile arkadaş dahi olmam, hatta gördüğüm yerde de kaçarım." ifadelerini kullanması ile tebessüm ettirmişti.

Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay kimdir?
Tuvana Türkay, dokuz yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun olan Türkay, ilk başrolünü ise 'Eksik Sayfalar' dizisinde üstelnmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Tuvana Türkay
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