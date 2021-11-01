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Tuvana Türkay: İstemez görünürüm ama elimi tutan beni alır

01.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvana Türkay, 'Yasemin Şefik+1' podcast programına konuk oldu. Aşk hayatı hakkında konuşan oyuncu "Bir kaşar peynir, bir simitle yazılmadığım kaldı. Ben ilişkiler konusunda önce istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır" dedi.

Tuvana Türkay: İstemez görünürüm ama elimi tutan beni alır

‘Yasemin Şefik +1’ podcast programının bu haftaki konuğu Tuvana Türkay oldu. Türkay, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

“ÇAĞIRSAM BİR TANESİ GELMEZ”

Oyuncu Tuvana Türkay, Instagram’daki takipçi sayısının fazla olmasına önem vermediğini söyledi. Sosyal medyada 2,6 milyon takipçisi olan Türkay, “Çok takipçim var. Çağırsam bir tanesi gelmez. Önemli olan rakamlar değil” dedi.

“9 YAŞINA OYNADIM”

21 yıldır sanat hayatının içinde olduğunu söyleyen Türkay, “Oyunculuğa 9 yaşında başladım. Reklam filmi için çağırdılar. İlk orada oynamıştım. 17 yaşında ilk dizimde rol aldım. Müzik hayatım da çocukken başladı. Hiç kimse bana önüme kırmızı halı sererek iş getirmedi. Ben hep kendi tırnaklarımla geldim. Herkes kıymet verip bir iş çıkarmaya çalışıyor. Emek veriliyor. Mesela çok istediğim bir rol var. ‘Başka biriyle görüşüyor musunuz?’ diye sorarım. Bir şeyi ne kadar istediğimi gözümden alev çıkar belli ederim” ifadelerini kullandı.

“İSTEMEZ GİBİ GÖRÜNÜRÜM”

Türkay, ilişkilerle ilgili olarak ise “Hiç istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır” diye konuştu.

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Tuvana Türkay
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