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Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

İki aydır Londra'da yaşayan Tuvana Türkay'ın şehrin lüks semtlerinden Fulham'da ev aldığı ve artık sadece işleri için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

Üniversite yıllarında İngilizce eğitimi için gittiği Londra'ya hayran kalan Tuvana Türkay, o dönemler kurduğu hayali gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, şehrin lüks semtlerinden biri olan Fulham'dan ev aldı.

İki ay önce kimseye haber vermeden şehre giderek evini dekore ettirip yerleşen Tuvana Türkay, film ve dizi projeleri dışındaki zamanlarda Londra'da yaşama kararı aldı. Edindiği arkadaşları Tuvana Türkay'ın Londra'ya kısa sürede alışmasında önemli rol oynadı.

Tuvana Türkay

KOMŞULARIYLA KAYNAŞTI
İki aydır İstanbul'a ayak basmayan Tuvana Türkay, kısa sürede çevreye uyum sağlayıp komşularıyla kaynaştı. Kendine bir arkadaş grubu edinen ve öğrencilik döneminde gezemediği yerleri gezen oyuncu, Türkiye'den gelen teklifleri de Londra'da değerlendiriyor.

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Oyuncu, önümüzdeki günlerde iş görüşmeleri için İstanbul'a gelip toplantılar sonrası yeniden Londra'ya dönecek.

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Tuvana Türkay, sosyal medya hesabında sık sık Londra'nın simgelerinin önünde çekildiği fotoğrafları paylaştı. (Kaynak: Habertürk)

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Tuvana Türkay Londra

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