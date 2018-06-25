MAGAZİN

Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

İki aydır Londra'da yaşayan oyuncu Tuvana Türkay, şehrin lüks semtlerinden Fulham'da ev aldı. Oyuncu Türkiye'deki işleri dışında Londra'da kalacak

Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

Üniversite yıllarında İngilizce eğitimi için gittiği Londra'ya hayran kalan Tuvana Türkay, o dönemler kurduğu hayali gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, şehrin lüks semtlerinden biri olan Fulham'dan ev aldı.

LONDRA'DA YAŞAYACAK

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, iki ay önce kimseye haber vermeden şehre giderek evini dekore ettirip yerleşen Türkay, film ve dizi projeleri dışındaki zamanlarda Londra'da yaşama kararı aldı. Oyuncunun Londra'da kalmasındaki en büyük etken ise oradaki arkadaşları büyük rol oynadı.

KOMŞULARIYLA KAYNAŞTI

İki aydır İstanbul'a ayak basmayan Türkay, kısa sürede çevreye uyum sağlayıp komşularıyla kaynaştı. Kendine bir arkadaş grubu edinen ve öğrencilik döneminde gezemediği yerleri gezen oyuncu, Türkiye'den gelen teklifleri de Londra'da değerlendiriyor. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde iş görüşmeleri için İstanbul'a gelip toplantılar sonrası yeniden Londra'ya dönecek.

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