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Tuvana Türkay spor tarzıyla dikkat çekti!

15.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuvana Türkay spor tarzıyla dikkat çekti. Kalça çalışan Tuvana spor salonundan yaptığı paylaşımla hayranlarını mest etti.

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de adından söz ettiren Tuvana Türkay, son dönemde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Kendini spora veren Tuvana Türkay spor salonundan paylaşıp yaptı.

Siyah tayt ve transparan üstüyle bir video çeken oyuncu zorlu antremanda nasıl çalıştığını takipçilerine gösterdi.

Tarzıyla hayranlarını mest eden Tuvana Türkay'a "Sadace kalori yakmıyor ortamı da yakıyor" yorumları geldi.

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Tuvana Türkay
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