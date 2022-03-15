Tuvana Türkay spor tarzıyla dikkat çekti!

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de adından söz ettiren Tuvana Türkay, son dönemde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Kendini spora veren Tuvana Türkay spor salonundan paylaşıp yaptı.

Siyah tayt ve transparan üstüyle bir video çeken oyuncu zorlu antremanda nasıl çalıştığını takipçilerine gösterdi.

Tarzıyla hayranlarını mest eden Tuvana Türkay'a "Sadace kalori yakmıyor ortamı da yakıyor" yorumları geldi.

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