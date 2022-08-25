Tuvana Türkay ve İzzet Antebi görüntülenince sinirlendi! "Çekmeyin!"

Bir dönem Alper Potuk ile sevgili olan oyuncu Tuvana Türkay, gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptırmıştı. Taze aşıklar daha sonra ise Çağla Şıkel'e atılan mesajların ifşasıyla gündem olmuştu. Çağla Şıkel ile geçmiş mesajları ifşa olan İzzet Antebi bir süredir aşk yaşadığı Tuvana Türkay ile Yeniköy'de görüntülendi. Kameraları fark edince Türkay'a siper olan Antebi, Şıkel ile ilgili sorulara yanıt vermedi.

Çiftin gergin halleri dikkat çekti.

Antebi'nin Yeniköy'deki evine girerken basın mensuplarını karşısında gören çift, hızlı adımlar ile eve girmeye çalıştı. Antebi, görüntü alınmaması için Tuvana Türkay'a siper oldu.

Çift "Konuşmayacağız, çekmeyin! Allah Allah!" diyerek muhabirlere sitem etti.



