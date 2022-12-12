Tüyler ürperten görüntüler! Evine giren dağ aslanını köpeğini boğazlayıp sürüklerken yakaladı

Bennett Valley'den Rebecca Kracker Salı günü bir televizyon kanalına yaşananları anlattı. Köpeği Sherman'ın ciyakladığını ve hırladığını duyduktan sonra onu kontrol etmeye gittiğini söyleyen talihsiz kadın, gördükleri karşısında şaşkına döndü çünkü evinin içinde Sherman'ı boynundan yakalamış olan bir dağ aslanı buldu.

ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Paylaştığı videoda, büyük kedinin muhtemelen köpeği dışarı sürükledikten sonra arka bahçede Sherman'ın başında durduğu anları gösteriyordu. Kracker, "Dişlerini sıkıyor ve tıslıyordu ve şoktan bayılmıştı. O an köpeğimin öldüğünü sandım." diye anlattı. Neyse ki köpeği Sherman saldırıdan sağ kurtuldu.

TEKRAR GELDİ

Kracker olayın ardından paylaştığı bir Facebook gönderisinde komşusunun gelip dağ aslanına ateş ettikten sonra onu korkutup kaçırdığını söyledi. Ancak Kracker'ın bildirdiğine göre avcı hayvan, ertesi gün bu sefer iki keçisini hedef almak için geri döndü. Bunun üzerine Kracker, büyük kedinin izini süren ve ona ötenazi uyguladığı bildirilen eyalet vahşi yaşam yetkililerine haber verdiğini söyledi.