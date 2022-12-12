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  4. Tüyler ürperten görüntüler! Evine giren dağ aslanını köpeğini boğazlayıp sürüklerken yakaladı

Tüyler ürperten görüntüler! Evine giren dağ aslanını köpeğini boğazlayıp sürüklerken yakaladı

12.12.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Sonoma County'de yaşayan bir kadın, yırtıcı bir hayvan olan dağ aslanının evine daldığını ve köpeğini boynundan tutarak dışarı sürüklediğini açıkladı. Arka bahçesinde köpeğinin başında duran bir dağ aslanını gösteren videoyu paylaşan kadının gönderisi kısa sürede viral olurken, görüntüler tüyler ürpertti.

Tüyler ürperten görüntüler! Evine giren dağ aslanını köpeğini boğazlayıp sürüklerken yakaladı

Bennett Valley'den Rebecca Kracker Salı günü bir televizyon kanalına yaşananları anlattı. Köpeği Sherman'ın ciyakladığını ve hırladığını duyduktan sonra onu kontrol etmeye gittiğini söyleyen talihsiz kadın, gördükleri karşısında şaşkına döndü çünkü evinin içinde Sherman'ı boynundan yakalamış olan bir dağ aslanı buldu.

ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Paylaştığı videoda, büyük kedinin muhtemelen köpeği dışarı sürükledikten sonra arka bahçede Sherman'ın başında durduğu anları gösteriyordu. Kracker, "Dişlerini sıkıyor ve tıslıyordu ve şoktan bayılmıştı. O an köpeğimin öldüğünü sandım." diye anlattı. Neyse ki köpeği Sherman saldırıdan sağ kurtuldu.

TEKRAR GELDİ

rebecca-kracker

Kracker olayın ardından paylaştığı bir Facebook gönderisinde komşusunun gelip dağ aslanına ateş ettikten sonra onu korkutup kaçırdığını söyledi. Ancak Kracker'ın bildirdiğine göre avcı hayvan, ertesi gün bu sefer iki keçisini hedef almak için geri döndü. Bunun üzerine Kracker, büyük kedinin izini süren ve ona ötenazi uyguladığı bildirilen eyalet vahşi yaşam yetkililerine haber verdiğini söyledi.

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köpek abd dağ aslanı saldırı

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