Büyük bir panikle izlediler! Aslan bakıcısının parmağını saniyeler içinde koparttı

Jamaika’da bir hayvanat bahçesinde ziyaretçiler ilginç bir ana tanıklık etti. Aslan bakıcısı her zaman yaptığı gibi ziyaretçilere oldukça riskli bir şov sunmak istedi ve elini aslanın ağzına soktu. Aslanın hırlamasını şovun bir parçası zanneden ziyaretçiler hayvanın bir anda adamın elini ısırmasıyla şoke oldu. Elini aslanın ağzından kurtaramayan bakıcı hayvan ağzını açtığında parmağının yerinde olmadığını gördü.

KAMERALARA KAYITTAYDI

Olaya tanık olan bir ziyaretçi yaşadıklarının kendisinde travma yarattığından söz ederek, “Şaka olduğunu düşündüm. Gösteri yapmak onların işi olduğu için ciddiyetini anlayamadım. Yere düştüğünde herkes durumun ciddi olduğunu anladı. Herkes paniklemeye başladı. Tüm derisi ve parmağının ilk eklemi gitmişti. Kaçtım, çünkü kan görmekten hoşlanmıyorum." dedi.



