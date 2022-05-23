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  4. Büyük bir panikle izlediler! Aslan bakıcısının parmağını saniyeler içinde koparttı

Büyük bir panikle izlediler! Aslan bakıcısının parmağını saniyeler içinde koparttı

23.05.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jamaika Hayvanat Bahçesi’nde kaydedilen görüntüler bir anda sosyal medyada popüler oldu. Ziyaretçilere şov yapmak isteyen bir aslan bakıcısı kafesin içine doğru elini uzattı. Bir anda bakıcısına hırpalayan aslan adamın elini ısırdı. Acı ve panik içinde elini aslandan kurtarmaya çalışan bakıcıyı çevredekiler büyük bir korkuyla izledi.

Jamaika’da bir hayvanat bahçesinde ziyaretçiler ilginç bir ana tanıklık etti. Aslan bakıcısı her zaman yaptığı gibi ziyaretçilere oldukça riskli bir şov sunmak istedi ve elini aslanın ağzına soktu. Aslanın hırlamasını şovun bir parçası zanneden ziyaretçiler hayvanın bir anda adamın elini ısırmasıyla şoke oldu. Elini aslanın ağzından kurtaramayan bakıcı hayvan ağzını açtığında parmağının yerinde olmadığını gördü.

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KAMERALARA KAYITTAYDI

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Olaya tanık olan bir ziyaretçi yaşadıklarının kendisinde travma yarattığından söz ederek, “Şaka olduğunu düşündüm. Gösteri yapmak onların işi olduğu için ciddiyetini anlayamadım. Yere düştüğünde herkes durumun ciddi olduğunu anladı. Herkes paniklemeye başladı. Tüm derisi ve parmağının ilk eklemi gitmişti. Kaçtım, çünkü kan görmekten hoşlanmıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jamaika
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