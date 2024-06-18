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Tüyleri diken diken eden anlar: Almanya "Bir başkadır benim memleketim" şarkısıyla inledi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.06.2024 21:30
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A Milli Takım, EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaştı. Müthiş bir oyun ortaya koyduğumuz maçı 3-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladık. Almanya'nın Dortmund kentinde oynanan maç sonrası Signal Iduna Park'ta "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çaldı.

Tüyleri diken diken eden anlar: Almanya "Bir başkadır benim memleketim" şarkısıyla inledi!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda perdeyi Gürcistan maçıyla açtı. Maça müthiş başlayan ay-yıldızlılarımız öne geçmeyi başardı. Sonrasında kalemizde gördüğümüz golle skor 1-1'e gelirken maçın ikinci yarısına da fırtına gibi başladık. Millilerimiz Arda Güler'in muhteşem golüyle 65. dakikasında 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu ise skoru belirledi. Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

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MAÇ SONRASI COŞKULU KUTLAMA

Milli takımımızı gurbette yalnız bırakmayan taraftarlar Dortmund'da Gürcistan'a sahayı adeta dar etti.

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Maç sonrası Signal Iduna Park'taki taraftarlarımız hep bir ağızdan galibiyeti "Bir başkadır benim memleketim" şarkısıyla kutladı.


Euro 2024 Canlı Skor


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Gürcistan Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası
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