Tüyleri diken diken eden anlar: Almanya "Bir başkadır benim memleketim" şarkısıyla inledi!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda perdeyi Gürcistan maçıyla açtı. Maça müthiş başlayan ay-yıldızlılarımız öne geçmeyi başardı. Sonrasında kalemizde gördüğümüz golle skor 1-1'e gelirken maçın ikinci yarısına da fırtına gibi başladık. Millilerimiz Arda Güler'in muhteşem golüyle 65. dakikasında 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu ise skoru belirledi. Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

MAÇ SONRASI COŞKULU KUTLAMA

Milli takımımızı gurbette yalnız bırakmayan taraftarlar Dortmund'da Gürcistan'a sahayı adeta dar etti.

Maç sonrası Signal Iduna Park'taki taraftarlarımız hep bir ağızdan galibiyeti "Bir başkadır benim memleketim" şarkısıyla kutladı.







