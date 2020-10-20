Tüylerimiz neden diken diken oluyor? Bilim insanları açıkladı

Bu yeni keşif sayesinde vücudumuzla ilgili hepimizin yararlanabileceği belirli bir durumu öğreneceğiz.

GEÇMİŞTE TÜYLERİMİZİN DİKEN DİKEN OLMASI HAYAT KURTARIYORDU

Ortam sıcaklığı düştükçe saç köklerini çevreleyen kaslar tüyleri diken diken eder. Bu, geçmişte insanları daha sıcak hissettiriyordu, ama hepsi bu kadar değil. Ayrıca atalarımızı avcılardan korudu. Çünkü kendilerini tehlikeli bir durumda bulduklarında, tıpkı bir hayvanın önündeymiş gibi, adrenalin dalgası saçlarını dikleştirir ve daha korkunç görünürlerdi. Bu onların güvende kalmasına yardımcı oldu.

Günümüzde bilim insanları, sinirlerin vücudun işlevlerini düzenlemek için normalde düşük bir sıcaklıkta aktive olan kök hücreleri ve sinir sistemini hedef aldığını doğruladılar. Bu aktivite, hücreleri yenilenmeye hazır durumda tutuyor. Bu nedenle, daha uzun süre soğuğa maruz kaldığımızda, sinirler daha yüksek bir seviyede aktive olur ve daha fazla sinyal salınır.

Musculus erector pili tüylerimizin ve saçlarımızın ucunda bulunan kas grubudur. Bu kaslar gerildiğinde ya da büzüldüğünde tüylerimiz dik durmaya başlar.