Tüylerini almayı reddediyor! Sosyal medyadan kadınlara filtreden kurtulma çağrısı yaptı

Sosyal medyada belirlenen güzellik standartlarına baş kaldıran Joanna Kenny isimli kadın yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada oluşan sahte güzellik algısına karşı duran Kenny aynı zamanda kadının toplumdaki yerini de sorgulayan paylaşımlar yapıyor. Kadınların tüylerini almak zorunda olmasına ve reglinin ayıp olarak düşünülmesine tepkilerini yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

TÜYLERİNİ ALMAYI BIRAKTI

Başkasının güzel olduğunu düşündüğü şeyler için çabalamak istemediğini belirten Kenny uzun yıllardır vücudundaki tüyleri almıyor. Özellikle bıyıklarını çektiği videosuna büyük bir tepki geldiğini ve insanların onu sert bir şekilde eleştirdiklerini belirten Kenny, “Bıyıklarımı almıyorum ve bunu paylaşıyorum. Ancak kimseye ‘bunu çekici bulmak zorundasınız’ demiyorum. Bunun yerine kadınsı görünmek için tüylerimizi almak zorunda olmadığımızı söylüyorum” dedi.



