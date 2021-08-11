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Tüylerini almayı reddediyor! Sosyal medyadan kadınlara filtreden kurtulma çağrısı yaptı

11.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hayatın her alanında kendisini göstermeye başladı. Günlük hayat aktiviteleri çoğu zaman sosyal medya kanallarıyla beraber diğer insanlarla da paylaşılıyor. Bu durum aslında kusursuz güzellik kavramını yeniden şekillendirdi. Sosyal medyada daha güzel görünmek isteyenler filtrelere ve photoshop uygulamalarına yöneldi. Ancak bu durumu samimiyetsiz bulanların sayısı da az değil.

Tüylerini almayı reddediyor! Sosyal medyadan kadınlara filtreden kurtulma çağrısı yaptı

Sosyal medyada belirlenen güzellik standartlarına baş kaldıran Joanna Kenny isimli kadın yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada oluşan sahte güzellik algısına karşı duran Kenny aynı zamanda kadının toplumdaki yerini de sorgulayan paylaşımlar yapıyor. Kadınların tüylerini almak zorunda olmasına ve reglinin ayıp olarak düşünülmesine tepkilerini yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

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TÜYLERİNİ ALMAYI BIRAKTI

Başkasının güzel olduğunu düşündüğü şeyler için çabalamak istemediğini belirten Kenny uzun yıllardır vücudundaki tüyleri almıyor. Özellikle bıyıklarını çektiği videosuna büyük bir tepki geldiğini ve insanların onu sert bir şekilde eleştirdiklerini belirten Kenny, “Bıyıklarımı almıyorum ve bunu paylaşıyorum. Ancak kimseye ‘bunu çekici bulmak zorundasınız’ demiyorum. Bunun yerine kadınsı görünmek için tüylerimizi almak zorunda olmadığımızı söylüyorum” dedi.


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