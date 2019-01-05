Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü! Gözlerine inanamadılar

Meksika'daki Alamos kasabası yakınlarındaki bir mağaraya yolu düşen iki yürüyüşçü kayalıkların arasında bir yuvaya ulaştı. Yürüyüşçüler, kayalıkların arasındaki gizli yuvada siyah, tüylü bir hayvan olduğunu düşündü.

BİNLERCESİ ORTAYA ÇIKTI

Hareket etmemesi üzerine canlıyı sopa ile dürten maceracılar gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yuvalarının dağılmasıyla birlikte olan binlerce örümcek etrafa kaçışmaya başladı. Bu görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

ZARARSIZ BİR TÜR OLARAK BİLİNİYOR

Görüntüdeki örümceklerin "Pholcidae" olarak adlandırılan küçük ve orta boylu örümcek familyasından bir tür olduğu belirtildi. İnce ve uzun bacaklı olan bu zararsız örümcek türünün dünyanın birçok yerinde görüldüğü biliniyor. Pholcidae, diğer adıyla ev örümceği ailesi üyeleri çok soğuk iklimler hariç her yere yayılmıştır. Mağaraların, binaların ve harabelerin nemli duvar köşelerinde yuva kurarlar.

