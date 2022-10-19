Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında? Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir, nereli?

Akın Akınözü, Tuzak dizisinde Umut karakterine hayat verecek. Bensu Soral'ın Çiçek isimli genç bir kızı canlandıracağı öğrenilen dizinin kadrosunda Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Onur Durmaz, İlayda Çevik, Sıla Türkoğlu ve Yağız Can Konyalı gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında? Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü 22 Eylül 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Akın Akınözü, üniversite eğitimini aldıktan sonra oyunculuğa yöneldi ve kendisini bu alanda geliştirdi. Akınözü 2014'te Azrail sinema filmi ile oyunculuğa giriş yaptı. 2015'te ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon projesinde bulundu. 2019'da yayınlanan Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Akınözü, Hercai dizisinde canlandırdığı rolü ile birden fazla ödül aldı. Akın Akınözü Kaderimin Oyunu adlı dizi ile adından söz ettirdi.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN SEVGİLİSİ SANDRA PESTEMALCİYAN KİMDİR?

Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da doğdu.

Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirmiştir.

Genç kadının New York State University ‘de Ekonomi eğitimi aldığı biliniyor.

2018'de çalışma hayatına başlayan güzel isim, bir şirkette marka yöneticisi olarak görev almıştır. 2018 yılının Ağustos ayında ise farklı bir şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

TUZAK DİZİSİ KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Tuzak dizisi oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Onur Durmaz, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik, Yağız Can Konyalı, Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atayi Lesli Karavil, İbrahim Şahin yer alıyor.

Akın Akınözü (Umut)

Bensu Soral (Ceren)

Talat Bulut (Demir)

Rıza Kocaoğlu (Güven)

