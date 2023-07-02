Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral şezlong pozlarıyla nefes kesti! "Bu güzellik fazla"

Bensu Soral özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, gittiği tatil beldesinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Kahverengi bikinisiyle şezlongda uzanan Soral, görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

Bensu Soral tatil paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Bir dönem eşi Hakan Baş ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü oyuncu, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, köpeğiyle birlikte güneşlendiği anları paylaştı.

Evde konaklayan Bensu Soral, eşi Hakan Baş e kardeşi Bedirhan Soral ile sinema keyfi yaptığı anları da paylaşmayı es geçmedi.

23 Mart 1991 Bursa doğumlu olan Bensu Soral, Hande Soral'ın kardeşidir. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur.

Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir.

Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, şu sıralar harhangi bir projede yer almıyor.





