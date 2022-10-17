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Tuzak oyuncuları kimler, konusu nedir? Akın Akınözü ve Bensu Soral Tuzak dizisi oyuncuları arasında

17.10.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Tuzak için geri sayım başladı. Yayınlana fragman izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Dizi çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Tuzak oyuncuları kimler, konusu nedir? Akın Akınözü ve Bensu Soral Tuzak dizisi oyuncuları arasında

Tuzak dizisi oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisi 19 Ekim'de başlayacak. Dizinin tanıtımında Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün uyumu dikkat çekti. Akın Akınözü dizide Umut karakterine, Bensu Soral ise Ceren karkaterine hayat verecek.

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Tuzak dizisi oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Onur Durmaz, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik, Yağız Can Konyalı, Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atayi Lesli Karavil, İbrahim Şahin yer alıyor.
Akın Akınözü (Umut)
Bensu Soral (Ceren)
Talat Bulut (Demir)
Rıza Kocaoğlu (Güven)

tuzak-oyuncuları

TUZAK DİZİSİ KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.
Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

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tuzak Oyuncu karakteri bensu
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