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Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye malzemeleri neler?

02.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de evinizde kıyır kıyır bir tuzlu kurabiye hazırlamak istiyorsanız bu haber tam size göre. Çayın yanında çok leziz gidecek olan bu kurabiyeleri ikinci defa yapmak isteyeceksiniz. Peki tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye malzemeleri neler?

Tuzlu kurabiye tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu tarif ile siz de pastanelerdeki gibi kurabiye hazırlayabilirsiniz. Bunun için un, tuz, sirke, yumurta gibi temel malzemelere ihtiyaç duyacaksınız. Peki tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiye malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

TUZLU KURABİYE MALZEMELERİ

125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)
1 yemek kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un

Üzeri için;

Yumurta sarısı
Çörek otu
Susam

TUZLU KURABİYE TARİFİ

Tereyağını yoğurma kabına alın ve un hariç kalan malzemeleri ilave edip harmanlayın. Elenmiş unu azar azar ekletip ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hazırlanan hamuru iki yağlı kağıt arasına alıp merdane ile yarım santim kalınlığında açın. Hamurun tamamını bu şekilde açmakta zorlanırsanız ilk önce yarısını alıp açabilir, ardından hamurun diğer yarısına aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Hamurun çok ince ya da kalın olmamasına dikkat edin. Hamura, kurabiye için istediğiniz şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin. 170 derece fırında 20-25 dakika kızarana kadar kontrollü olarak pişirin. Afiyet olsun...

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