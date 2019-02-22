YEMEK

Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Evde mayaladığınız yoğurtla enfes tarifler yapmaya hazır mısınız hanımlar, beyler? İşte en sağlıklı tatlılar ve sofralarınızı donatacak ana yemekler sizin için geliyor, buyursunlar!

Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Kalsiyum deposu yoğurdu sadece yemeklerin yancısı olarak kullanmıyoruz. Artık tariflerimizin ana malzemesi olarak değerlendiriyoruz, nasıl mı? Detaylar için sizi şöyle alalım;

Yoğurtlu pancake

yoğurtlu

Kahvaltılarınızı süsleyen pancake'e yoğurt ekleyip lezzetini iki katına çıkarmak ister misiniz? Bu halini biz çok sevdik, denemek isterseniz detayları için tıklayın.

Ispanaklı yoğurtlu çılbır

çılbır
Bu tarifimizin sosunda mutluluk var sevgili okur. Ağız sulandıran çılbır tarifimizin sosuna bir de pastırma kattık, tadından yenmez hale getirdik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Frambuazlı yoğurt tatlısı

yogurt
Diyetteyseniz eğer bu tatlı sizin için biçilmiş kaftan. Oldukça hafif olan yoğurt tatlısı sunumuyla da göz dolduruyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yoğurtlu bezelye salatası

bezelye
Vitamin deposu bezelye ile kalsiyum deposu yoğurt ile hazırlanan salata ile midenizi bayram ettirebilirsiniz. Salata son derece doyurucu ve bir o kadar lezzetli. Yoğurda en çok yakışan sarımsağı da eklemekten geri kalmadık. Tarifin detayları için tıklayın.

Limonlu yoğurtlu dondurma

dondurma
İçinde 0 katkı maddesi barındıran limonlu dondurma, çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz en masum tatlı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tahinli yoğurtlu falafel

iStock-610567238
Popüler atıştırmalıklardan biri olan falafeli bir de yoğurtlu tahinli sos ile deneyin. Bu hali katbekat daha lezzetli oldu. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Köfteli yoğurtlu kebap

yogurtlu
Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan köfteli yoğurdu siz de en güzel şekilde mutfağınızda yapabilirsiniz. Bu tarif yedikçe baymıyor, çünkü içindeki yoğurt tüm malzemelerin dengelenmesine yardımcı oluyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.


PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgiMutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi
Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yoğurtlu tarifler kolay yemek tarifleri

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Ev yapımı şurup kabızlığa anında çözüm oluyor!

Ev yapımı şurup kabızlığa anında çözüm oluyor!

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'in lezzetleri gençlerle geleceğe taşınacak

Siirt'in lezzetleri gençlerle geleceğe taşınacak

Bafra pidesinin lezzetinin ünü Samsun sınırlarını aştı

Diğer pidelerden ayrılıyor! Sırrı ise...

Etkileriyle sağlığımızı sigortalayan altın macun nasıl hazırlanır?

Etkileriyle sağlığımızı sigortalayan altın macun nasıl hazırlanır?

Kabızlığa anında çözüm arıyorsanız bu şurubu denemelisiniz!

Ev yapımı şurup kabızlığa anında çözüm oluyor!

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?

Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.