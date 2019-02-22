Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Kalsiyum deposu yoğurdu sadece yemeklerin yancısı olarak kullanmıyoruz. Artık tariflerimizin ana malzemesi olarak değerlendiriyoruz, nasıl mı? Detaylar için sizi şöyle alalım;

Yoğurtlu pancake

Kahvaltılarınızı süsleyen pancake'e yoğurt ekleyip lezzetini iki katına çıkarmak ister misiniz? Bu halini biz çok sevdik, denemek isterseniz detayları için tıklayın.

Ispanaklı yoğurtlu çılbır



Bu tarifimizin sosunda mutluluk var sevgili okur. Ağız sulandıran çılbır tarifimizin sosuna bir de pastırma kattık, tadından yenmez hale getirdik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Frambuazlı yoğurt tatlısı



Diyetteyseniz eğer bu tatlı sizin için biçilmiş kaftan. Oldukça hafif olan yoğurt tatlısı sunumuyla da göz dolduruyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yoğurtlu bezelye salatası



Vitamin deposu bezelye ile kalsiyum deposu yoğurt ile hazırlanan salata ile midenizi bayram ettirebilirsiniz. Salata son derece doyurucu ve bir o kadar lezzetli. Yoğurda en çok yakışan sarımsağı da eklemekten geri kalmadık. Tarifin detayları için tıklayın.

Limonlu yoğurtlu dondurma



İçinde 0 katkı maddesi barındıran limonlu dondurma, çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz en masum tatlı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.