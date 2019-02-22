Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Kalsiyum deposu yoğurdu sadece yemeklerin yancısı olarak kullanmıyoruz. Artık tariflerimizin ana malzemesi olarak değerlendiriyoruz, nasıl mı? Detaylar için sizi şöyle alalım;
Kahvaltılarınızı süsleyen pancake'e yoğurt ekleyip lezzetini iki katına çıkarmak ister misiniz? Bu halini biz çok sevdik, denemek isterseniz detayları için tıklayın.
Bu tarifimizin sosunda mutluluk var sevgili okur. Ağız sulandıran çılbır tarifimizin sosuna bir de pastırma kattık, tadından yenmez hale getirdik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Diyetteyseniz eğer bu tatlı sizin için biçilmiş kaftan. Oldukça hafif olan yoğurt tatlısı sunumuyla da göz dolduruyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Vitamin deposu bezelye ile kalsiyum deposu yoğurt ile hazırlanan salata ile midenizi bayram ettirebilirsiniz. Salata son derece doyurucu ve bir o kadar lezzetli. Yoğurda en çok yakışan sarımsağı da eklemekten geri kalmadık. Tarifin detayları için tıklayın.
İçinde 0 katkı maddesi barındıran limonlu dondurma, çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz en masum tatlı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Popüler atıştırmalıklardan biri olan falafeli bir de yoğurtlu tahinli sos ile deneyin. Bu hali katbekat daha lezzetli oldu. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan köfteli yoğurdu siz de en güzel şekilde mutfağınızda yapabilirsiniz. Bu tarif yedikçe baymıyor, çünkü içindeki yoğurt tüm malzemelerin dengelenmesine yardımcı oluyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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