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    4. TV yayın akışı 1 Kasım 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 1 Kasım 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    01.11.2023 07:23 | Son Güncelleme:
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    1 Kasım 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 1 Kasım Çarşamba akşamı Dilek Taşı, Kod Adı: Angel, Benim Güzel Ailem, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Kasım Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 1 Kasım 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 1 Kasım Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 1 Kasım Çarşamba ATV, FOX TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Ekim günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Kasım Çarşamba ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    1 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Safir
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Dilek Taşı
    00:15 Arka Sokaklar
    02:45 Aşk ve Umut
    04:00 Poyraz Karayel
    05:15 Güneşi Beklerken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Adım Farah
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Bu Tabak Kimin?
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Şahane Hayatım
    00:45 Hudutsuz Sevda
    03:30 Kirli Sepeti
    05:45 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 En Güzel Bölüm
    16:30 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yalı Çapkını
    22:30 Ömer
    02:00 Söz
    04:00 Güzel Köylü
    05:30 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:33 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:35 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    16:00 Diriliş Ertuğrul
    18:00 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Benim Güzel Ailem
    00:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
    03:20 Diriliş Ertuğrul
    05:30 Kapanış

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