TV yayın akışı 1 Temmuz 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Temmuz 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

1 TEMMUZ 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:15 Bir Şansım Olsa

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

21:45 Nasipse Olur

23:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

01:30 Nasipse Olur

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

03:05 İçimizdeki Ateş

05:50 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)

22:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)

00:30 Paranormal İşler (Yabancı Sinema)

02:00 Paranormal İşler (Yabancı Sinema)

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ormana Misafir (Yabancı Sinema)

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:55 Sen Çal Kapımı

13:30 Kadının Eseri

14:30 Senden Daha Füzel

16:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gizli Saklı

22:30 Tozluyaka

00:45 İlk Buluşma

01:45 Gizli Saklı

04:00 Kamera Arkası

04:45 Bay Yanlış

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:30 En Güzel Bölüm

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Ah Nerede

04:00 Fazilet Hanım ve Kızları

02:00 Menajerimi Ara

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Hapishanedeki Çiçek

08:20 Tozkoparan

11:20 Bir Aş Hikayesi

11:50 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

02:00 Kasaba Doktoru

04:20 Gönül Dağı

