TV yayın akışı 1 Temmuz 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Temmuz 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Nasipse Olur
23:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
01:30 Nasipse Olur
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
03:05 İçimizdeki Ateş
05:50 Kuruluş Osman
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
22:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
00:30 Paranormal İşler (Yabancı Sinema)
02:00 Paranormal İşler (Yabancı Sinema)
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Yabancı Damat
07:00 Ormana Misafir (Yabancı Sinema)
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:55 Sen Çal Kapımı
13:30 Kadının Eseri
14:30 Senden Daha Füzel
16:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
22:30 Tozluyaka
00:45 İlk Buluşma
01:45 Gizli Saklı
04:00 Kamera Arkası
04:45 Bay Yanlış
06:00 Kefaret
07:15 Ayşecik ve Ömercik (Yerli Sinema)
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:30 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Ah Nerede
04:00 Fazilet Hanım ve Kızları
02:00 Menajerimi Ara
05:30 Erkenci Kuş
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Hapishanedeki Çiçek
08:20 Tozkoparan
11:20 Bir Aş Hikayesi
11:50 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
02:00 Kasaba Doktoru
04:20 Gönül Dağı
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