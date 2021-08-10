TV yayın akışı 10 Ağustos 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet (Yeni Bölüm)
00:30 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
02:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
04:45 Sevcan’la Lezzet Yolunda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı (Yerli Sinema)
23:30 Şans Kapıyı Çalınca
02:00 Kalp Yarası
05:30 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu (Yeni Bölüm)
00:15 Ece Üner İle Susma
02:45 Yalan Dünya
04:30 Afili Aşk
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Oluversin Gari
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:00 Fulya İle Umudum Olsun
02:30 Özgür Dünya
04:30 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
00:15 Star Market
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
06:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender
12:35 Gönül Dağı
15:50 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 İğne İplik (Yabancı Sinema)
22:40 Eşkıya (Yerli Sinema)
01:20 Dünya Hali
02:10 İğne İplik (Yabancı Sinema)
04:05 Masumlar Apartmanı
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