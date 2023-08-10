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    4. TV yayın akışı 10 Ağustos 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 10 Ağustos 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    10.08.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    10 Ağustos 2023 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Kod Adı: Angel, Kendi Düşen Ağlamaz, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Ağustos Perşembe TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 10 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:45 Aile
    15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Öfkeli Polisler (Yabancı Sinema)
    02:15 Öfekeli Polisler (Yabancı Sinema)
    03:45 Kayıp İnci

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:30 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Aldatmak
    17:00 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Üvey Anne
    03:35 Vermem Seni Ellere

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Küçük Ağa
    07:45 Afili Aşk
    09:15 Yaprak Dökümü
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Aşk-ı Memnu
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Ya Çok Seversen
    00:15 Veda Mektubu
    03:00 Poyraz Karayel
    04:30 Kavak Yelleri

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    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Sen Çal Kapımı
    13:00 En Güzel Dönüşüm
    14:30 Eşim Benzerim Yok
    17:30 Aşk Mantık İntikam
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
    20:00 Kısmet
    22:45 Yaz Şarkısı
    01:30 Zengo (Yerli Sinema)
    02:45 Eşim Benzerim Yok
    04:10 Aşk Yeniden
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:30 Kiralık Aşk
    11:00 Çöp Adam
    13:30 Yalı Çapkını
    16:00 Ömer
    19:00 Star Haber
    20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
    22:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)
    00:15 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
    02:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)
    04:10 Kiralık Aşk
    05:30 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
    02:30 Kırmızı Oda
    04:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:40 Adını Sen Koy
    09:15 Kalk Gidelim
    11:45 Şehirden Uzakta
    13:05 Seksenler
    15:50 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
    00:10 Benim Güzel Ailem
    02:20 Diriliş Ertuğrul
    04:30 Seksenler
    06:40 Kapanış


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