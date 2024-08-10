TV yayın akışı 10 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

10 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Deliler Koğuşu (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Haydut (Yabancı Sinema)

01:45 Haydut (Yabancı Sinema)

03:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmeni

14:00 Alan

17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)

22:50 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)

00:20 Islah Adası (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yalan

16:00 Password

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

01:00 Çok Akustik

02:30 Güneşi Beklerken

04:30 Müzik Arası

05:00 Dönence

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:15 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sağlık Oluversin Gari (Yerli Sinema)

23:15 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

00:45 İlk Buluşma

02:45 Mucize Doktor

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

02:30 Kiralık Aşk

02:45 Aramızda Kalsın

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Bit Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)

11:45 MasterChef Türkiye

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

07:50 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:10 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)

13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:20 Gönül Dağı

17:30 Ana Haber

18:10 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması "Brezilya-Türkiye"

20:00 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)

22:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı

00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Yedi Numara

02:40 Yeditepe İstanbul

02:20 Gönül Dağı