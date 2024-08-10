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    4. TV yayın akışı 10 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 10 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.08.2024 07:46
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    10 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şirinler 2, Turnike, Sağlık Oluversin Gari, Bana Masal Anlatma, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması "Brezilya-Türkiye" ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 10 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 10 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    10 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    08:00 Deliler Koğuşu (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Sandık Kokusu
    15:45 Aile
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Haydut (Yabancı Sinema)
    01:45 Haydut (Yabancı Sinema)
    03:45 Aziz

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bahtiyar Ölmez
    10:00 Ankara'nın Dikmeni
    14:00 Alan
    17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
    22:50 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
    00:20 Islah Adası (Yabancı Sinema)
    02:30 Ateş Kuşları
    05:00 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:45 Yabancı Damat
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Yalan
    16:00 Password
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Turnike
    22:45 Çok Akustik
    01:00 Çok Akustik
    02:30 Güneşi Beklerken
    04:30 Müzik Arası
    05:00 Dönence

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Aşk Mantık İntikam
    13:15 Memet Özer İle Mutfakta
    14:15 Yasak Elma
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sağlık Oluversin Gari (Yerli Sinema)
    23:15 Sen Çal Kapımı
    23:45 İlk Buluşma
    00:45 İlk Buluşma
    02:45 Mucize Doktor
    06:00 Şahane Hayatım

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:00 Sefirin Kızı
    12:00 Aramızda Kalsın
    13:30 Kiralık Aşk
    16:30 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
    22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    02:30 Kiralık Aşk
    02:45 Aramızda Kalsın
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Tuzak
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Bit Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)
    11:45 MasterChef Türkiye
    15:00 Gazete Magazin
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:45 Gazete Magazin Yaz
    04:45 Yabancı Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Beni Böyle Sev
    07:50 Yedi Numara
    09:00 Yeditepe İstanbul
    10:10 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)
    13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    14:20 Gönül Dağı
    17:30 Ana Haber
    18:10 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması "Brezilya-Türkiye"
    20:00 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)
    22:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı
    00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Yedi Numara
    02:40 Yeditepe İstanbul
    02:20 Gönül Dağı

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