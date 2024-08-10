TV yayın akışı 10 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
08:00 Deliler Koğuşu (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Haydut (Yabancı Sinema)
01:45 Haydut (Yabancı Sinema)
03:45 Aziz
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmeni
14:00 Alan
17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
22:50 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
00:20 Islah Adası (Yabancı Sinema)
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
07:45 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yalan
16:00 Password
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
01:00 Çok Akustik
02:30 Güneşi Beklerken
04:30 Müzik Arası
05:00 Dönence
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:15 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sağlık Oluversin Gari (Yerli Sinema)
23:15 Sen Çal Kapımı
23:45 İlk Buluşma
00:45 İlk Buluşma
02:45 Mucize Doktor
06:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
02:30 Kiralık Aşk
02:45 Aramızda Kalsın
05:00 Erkenci Kuş
06:30 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Bit Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)
11:45 MasterChef Türkiye
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:10 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)
13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:20 Gönül Dağı
17:30 Ana Haber
18:10 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması "Brezilya-Türkiye"
20:00 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)
22:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Yedi Numara
02:40 Yeditepe İstanbul
02:20 Gönül Dağı