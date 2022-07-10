TV yayın akışı 10 Temmuz 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Temmuz Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Temmuz Pazar kanalların yayın akışında neler var? 10 Temmuz Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Temmuz Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Temmuz 2022 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Temmuz Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

10 TEMMUZ 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)

16:30 Sultan (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)

21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)

23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

01:30 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)

03:30 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

ATV YAYIN AKIŞI

06:10 Sen Anlat Karadeniz

07:30 Kerdeşim Benim 2 (Yerli Sinema)

09:50 Alvin ve Sincaplar 2 (Yabancı Sinema)

11:40 Dizi TV

12:30 Gül Masalı Kolaj

16:30 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Pi’nin Yaşamı (Yabancı Sinema)

22:25 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yerli Sinema)

01:00 Sevmek Zamanı

04:00 İnanılmaz Örümcek Adam2 (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balerin ve Afacan Mucit (Çizgi Film)

15:00 Seversin

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Kolpaçino (Yerli Sinema)

02:00 Kolpaçino (Yerli Sinema)

03:30 5N1K

04:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Tozluyaka

14:00 İyilik

16:30 Senden Daha Güzel

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ata Demirer Gazinosu

22:45 Tozluyaka

01:15 İlk Buluşma

03:45 Kamera Arkası

04:30 Bay Yanlış

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:30 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Ah Nerede

15:45 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Ah Nerede

22:45 Duy Beni

01:45 Fazilet Hanım ve Kızları

03:15 Türk Müziği

04:15 Duy Beni

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:15 MasterChef Türkiye

16:30 Salur Kazan (Yerli Sinema)

19:15 Maç Önü

20:20 Fenerbahçe-Hull City Maçı

22:30 MasterChef Türkiye

02:15 Gazete Magazin

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Bir Aş Hikayesi

06:10 Payitaht Abdülhamid

10:00 Kara Tahta

13:00 Seni Kalbime Sakladım

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı-Kurban (Yerli Sinema)

23:10 Seni Kalbime Sakladım

02:00 Kara Tahta

04:20 Seni Kalbime Sakladım

