TV yayın akışı 10 Temmuz 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Temmuz Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Temmuz Pazar kanalların yayın akışında neler var? 10 Temmuz Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 10 Temmuz Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Temmuz 2022 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Temmuz Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kalbimin Efendisi (Yerli Sinema)
16:30 Sultan (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
01:30 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)
03:30 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
06:10 Sen Anlat Karadeniz
07:30 Kerdeşim Benim 2 (Yerli Sinema)
09:50 Alvin ve Sincaplar 2 (Yabancı Sinema)
11:40 Dizi TV
12:30 Gül Masalı Kolaj
16:30 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Pi’nin Yaşamı (Yabancı Sinema)
22:25 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yerli Sinema)
01:00 Sevmek Zamanı
04:00 İnanılmaz Örümcek Adam2 (Yabancı Sinema)
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balerin ve Afacan Mucit (Çizgi Film)
15:00 Seversin
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Kolpaçino (Yerli Sinema)
02:00 Kolpaçino (Yerli Sinema)
03:30 5N1K
04:15 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Tozluyaka
14:00 İyilik
16:30 Senden Daha Güzel
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ata Demirer Gazinosu
22:45 Tozluyaka
01:15 İlk Buluşma
03:45 Kamera Arkası
04:30 Bay Yanlış
06:00 Kefaret
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:30 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Ah Nerede
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Ah Nerede
22:45 Duy Beni
01:45 Fazilet Hanım ve Kızları
03:15 Türk Müziği
04:15 Duy Beni
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 MasterChef Türkiye
16:30 Salur Kazan (Yerli Sinema)
19:15 Maç Önü
20:20 Fenerbahçe-Hull City Maçı
22:30 MasterChef Türkiye
02:15 Gazete Magazin
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Bir Aş Hikayesi
06:10 Payitaht Abdülhamid
10:00 Kara Tahta
13:00 Seni Kalbime Sakladım
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı-Kurban (Yerli Sinema)
23:10 Seni Kalbime Sakladım
02:00 Kara Tahta
04:20 Seni Kalbime Sakladım
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