TV yayın akışı 10 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 10 Temmuz Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Temmuz günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *10 Temmuz yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

10 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cehennem Üçgeni (Yabancı Sinema)

22:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)

00:30 Ateş Kuşları

03:10 Kaçak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:30 Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)

01:15 Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)

03:30 Güneşin Kızları

05:15 Çatı Katı Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)

01:30 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)

03:00 Arıza

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

22:00 Kelebeğin Rüyası (Yerli Sinema)

00:00 Kelebeğin Rüyası (Yerli Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Yüksek Sosyete

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Uğurlugiller

06:50 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:10 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Hollanda-İngiltere"

00:10 3'te 3

01:30 Gönül Dağı

04:00 Seksenler

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Biricik Sevgilim (Yerli Sinema)

22:15 Sadece Bir Gece (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce







