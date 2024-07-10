Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 10 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 10 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 07:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    10 Temmuz Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Turnike, Aile Şerefi, Biricik Sevgilim, Cehennem Üçgeni, MasterChef Türkiye ve UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Hollanda-İngiltere" programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 10 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 10 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 10 Temmuz Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Temmuz günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *10 Temmuz yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    10 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Cehennem Üçgeni (Yabancı Sinema)
    22:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)
    00:30 Ateş Kuşları
    03:10 Kaçak
    05:50 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Gün Arası
    13:00 İnci Taneleri
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Turnike
    23:30 Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)
    01:15 Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)
    03:30 Güneşin Kızları
    05:15 Çatı Katı Aşk

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
    01:30 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
    03:00 Arıza

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
    22:00 Kelebeğin Rüyası (Yerli Sinema)
    00:00 Kelebeğin Rüyası (Yerli Sinema)
    02:00 İstanbullu Gelin
    04:00 Yüksek Sosyete
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:25 Uğurlugiller
    06:50 Kasaba Doktoru
    12:30 Lingo Türkiye
    14:10 Seksenler
    15:20 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kupa Saati
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Hollanda-İngiltere"
    00:10 3'te 3
    01:30 Gönül Dağı
    04:00 Seksenler

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kiraz Mevsimi
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Biricik Sevgilim (Yerli Sinema)
    22:15 Sadece Bir Gece (Yerli Sinema)
    00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    02:45 Mucize Doktor
    05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce


    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehanetiKoronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti
    Cinsiyet öğrenme partisinde evlilik teklifi Cinsiyet öğrenme partisinde evlilik teklifi
    Canlı yayında dehşete düşüren anlar! Sokakta öpüşen çifte silah çektiCanlı yayında dehşete düşüren anlar! Sokakta öpüşen çifte silah çekti
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

    İddialar doğru çıktı… Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! 'Denedim ama olmadı'

    Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

    Resmi Gazete’de yayımlandı! 5 ilin valisi değişti

    Kendisi 63, kocası 26 yaşında! Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar

    Kendisi 63, kocası 26 yaşında! Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar

    Yüz ifadeleri olay oldu! "Zorla evlendirmişler"

    Yüz ifadeleri olay oldu! "Zorla evlendirmişler"

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Fenomen isim yemeden içmeden kesildi! Su orucuna başladı

    Fenomen isim yemeden içmeden kesildi! Su orucuna başladı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.