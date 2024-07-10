TV yayın akışı 10 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 10 Temmuz Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Temmuz günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *10 Temmuz yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cehennem Üçgeni (Yabancı Sinema)
22:00 Kod 355 (Yabancı Sinema)
00:30 Ateş Kuşları
03:10 Kaçak
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:30 Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)
01:15 Kurtuluş Günü (Yabancı Sinema)
03:30 Güneşin Kızları
05:15 Çatı Katı Aşk
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
01:30 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
03:00 Arıza
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
22:00 Kelebeğin Rüyası (Yerli Sinema)
00:00 Kelebeğin Rüyası (Yerli Sinema)
02:00 İstanbullu Gelin
04:00 Yüksek Sosyete
05:30 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Uğurlugiller
06:50 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:10 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Hollanda-İngiltere"
00:10 3'te 3
01:30 Gönül Dağı
04:00 Seksenler
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Biricik Sevgilim (Yerli Sinema)
22:15 Sadece Bir Gece (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce