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  4. TV yayın akışı 11 Aralık 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 11 Aralık 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

11.12.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Aralık 2022 Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Aralık 2022 Pazar akşamı Güzel Günler, Yargı, MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat ve Kim Milyoner Olmak İster programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 11 Aralık 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Aralık Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Aralık Pazar kanalların yayın akışında neler var? 11 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Aralık Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Aralık 2022 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Aralık Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

11 ARALIK 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Baba
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:45 Yargı
00:15 Camdaki Kız
03:00 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
04:15 5N1K
05:00 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
00:00 Yasak Elma
02:30 Kamera Arkası

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda
08:30 Çöp Adam
10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
01:40 Vahe İle Evdeki Mutluluk
03:00 Türk Müziği
04:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorlaro
10:00 Gazete Magazin
13:15 Pişir de Görelim
16:00 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kadere Karşı
03:00 Gazete Magazin
04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
14:50 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 Yürek Çıkmazı
02:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:50 Kapanış


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