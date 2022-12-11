TV yayın akışı 11 Aralık 2022 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Aralık Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Aralık Pazar kanalların yayın akışında neler var? 11 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 11 Aralık Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Aralık 2022 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Aralık Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

11 ARALIK 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Baba

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Yalnız Kurt

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:45 Yargı

00:15 Camdaki Kız

03:00 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)

04:15 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Yasak Elma

02:30 Kamera Arkası

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda

08:30 Çöp Adam

10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

01:40 Vahe İle Evdeki Mutluluk

03:00 Türk Müziği

04:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorlaro

10:00 Gazete Magazin

13:15 Pişir de Görelim

16:00 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Kadere Karşı

03:00 Gazete Magazin

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

14:50 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 Yürek Çıkmazı

02:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:50 Kapanış



