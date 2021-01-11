Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

TV yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Seray Üstün Seray Üstün 11.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

11 Ocak Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Ocak Pazartesi akşamı Çukur, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Maraşlı, Sefirin Kızı ve Uyanış: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 11 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Ocak Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...10 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...10 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

TV YAYIN AKIŞI

11 OCAK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur (Yeni Bölüm)
00:15 Arıza
03:00 Alev Alev
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
23:30 Maraşlı
02:45 Kanatsız Kuşlar
04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
22:40 Beceriksiz Katil
01:00 Babam Çok Değişti
03:15 Gelinim Mutfakta
05:00 Küçük Ağa

Harry Potter hayranları Hogwarts'a hoşgeldiniz! İşte en çok kullanılan Harry Potter büyüleri listesi..Harry Potter hayranları Hogwarts'a hoşgeldiniz! İşte en çok kullanılan Harry Potter büyüleri listesi..

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
00:15 Baraj
02:45 Kefaret
04:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
00:15 Menajerimi Ara
03:00 Güneşin Kapıları (Yabancı Sinema)
04:30 Güneşin Kapıları (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Benim Adım Melek
03:10 52 Hafta
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Doğmamış hayvanların anne karnındaki etkileyici görüntüleri!Doğmamış hayvanların anne karnındaki etkileyici görüntüleri!
Egzotik tatil denince akla ilk gelen ülke!Egzotik tatil denince akla ilk gelen ülke!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...10 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Anne karnındaki hayvanların nasıl göründüğünü hiç düşünüz mü? İşte hayvanseverleri ekrana kilitleyecek hayvanların ultrason görüntüleri!

Doğmamış hayvanların anne karnındaki etkileyici görüntüleri!

Mutfak tasarımınıza minimal dokunuşlar: Evde ahşap bulaşıklık nasıl yapılır?

Minimal şıklıkta ahşap dokunuşlar! Siz de evde yapabilirsiniz

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 11 Ocak tarihte bugün neler oldu?

Dünyada nadir görülüyor! İlki Güney Afrika'da yaşandı

Alişan’ın aşı olması sosyal medyanın gündemine oturdu! Tepkiler çığ gibi büyüdü!

Aşı oldu! Sosyal medya harekete geçti

Survivor 2021’in yeni bölümünden sonra yarışmacılar sosyal medyanın gündemine oturdu!

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.