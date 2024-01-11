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    4. TV yayın akışı 11 Ocak 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 11 Ocak 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    11.01.2024 07:16 | Son Güncelleme:
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    11 Ocak 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Ocak Perşembe akşamı Kara, Yaşamak Güzel Şey, Aldatmak, Vizontele Tuuba, Regaib Kandili Özel, Hudutsuz Sevda ve Aşka Düşman programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1, FOX TV yayın akışı nasıl? İşte 11 Ocak Perşembe TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 11 Ocak Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Ocak Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Perşembe Show TV, FOX TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Ocak Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ocak Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    11 OCAK 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kızılcık Şerbeti
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kara
    22:15 Kara
    00:45 Sandık Kokusu
    03:15 Aile
    05:30 Kara

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aldatmak
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel
    01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
    04:05 Mutfak Bahane

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Güneşi Beklerken
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
    22:15 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
    00:15 M. Fatih Çıtlak İle Regaib Kandili Özel
    01:45 Hafız Yusuf Efendi
    03:15 Gelinim Mutfakta
    05:15 Afili Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
    22:30 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
    00:30 Sakla Beni
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor 2024
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Aşka Düşman
    00:15 Aşka Düşman
    02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    04:00 Aramızda Kalmasın

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    05:15 İncir Ağacı
    06:40 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:40 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Regaib Kandili Özel
    22:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    01:00 Rüya Makamı (Yerli Sinema)
    02:20 Diriliş Ertuğrul
    04:30 Seksenler
    05:40 Kapanış

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Hudutsuz Sevda
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Hudutsuz Sevda
    00:00 Kirli Sepeti
    02:45 Fatih Savaş İle Regaib Kandili Özel
    03:45 Adım Farah
    05:00 Kefaret
    06:00 Her Yerde Sen

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