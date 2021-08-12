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  4. TV yayın akışı 12 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 12 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

12.08.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ağustos 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 12 Ağustos 2021 Perşembe Hababam Sınıfı, Çok Güzel Hareketler 2, Kazara Aşk, Sen Çal Kapımı, Seksenler, İkimizin Sırrı ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 12 Ağustos yayın akışı nasıl? İşte 12 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 12 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

12 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı (Yerli Sinema)
22:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
00:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
02:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
16:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:30 Şans Kapıyı Çalınca
01:50 Kalp Yarası
05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
02:45 Ece Üner İle Susma
03:45 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Bay Yanlış
14:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 Fulya İle Umudun Olsun
02:15 İnadına Aşk
04:15 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ada Masalı
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:45 Kalk Gidelim
11:25 Tozkoparan İskender
13:00 Gönül Dağı
16:10 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:35 Dünya Hali
02:25 3’Te 3
04:00 Masumlar Apartmanı


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Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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