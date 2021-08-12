TV yayın akışı 12 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı (Yerli Sinema)

22:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

00:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

02:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)

16:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:30 Şans Kapıyı Çalınca

01:50 Kalp Yarası

05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Pek Yakında (Yerli Sinema)

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu

02:45 Ece Üner İle Susma

03:45 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Bay Yanlış

14:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 Fulya İle Umudun Olsun

02:15 İnadına Aşk

04:15 Kefaret

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Ada Masalı

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Kalk Gidelim

11:25 Tozkoparan İskender

13:00 Gönül Dağı

16:10 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:35 Dünya Hali

02:25 3’Te 3

04:00 Masumlar Apartmanı



