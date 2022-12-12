TV yayın akışı 12 Aralık 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Aralık Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Aralık Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Aralık 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Aralık Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
22:15 Sipahi
00:45 Sipahi
03:00 Baba
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Yalnız Kurt
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk Ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)
22:00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 İyilik
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tozluyaka
23:30 Bir Peri Masalı
02:15 En Hamarat Benim
04:45 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
22:30 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Toprak İle Fidan
02:00 Güzel Köylü
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
12:00 Canım Annem
13:00 Kadere Karşı
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
15:30 Adını Sen Koy
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Teşkilat
02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
03:40 Hayallerinin Peşinde
04:10 Seksenler
05:40 Kapanış