Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 12 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 12 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.06.2024 07:32
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    12 Haziran 2024 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 12 Haziran Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Hep Yek 4: Bela Okuma Altan, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve Survivor All Star 2024 programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 12 Haziran Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 12 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 12 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 12 Haziran Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Haziran günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *12 Haziran yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    12 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Bağlılık Hasan (Yerli Sinema)
    03:00 Destan
    05:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
    22:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
    00:45 Yalan
    03:15 Güneşin Kızları
    05:15 Yanaşma (Yerli Sinema)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Sandık Kokusu
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Baba

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Hababam Sınıfı Tatilde (Yerli Sinema)
    22:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
    00:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
    02:40 İstanbullu Gelin
    05:30 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    11:00 Survivor All Star 2024
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:40 Uğurlugiller
    07:05 Kara Tahta
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:30 Gönül Dağı
    17:40 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Tom ve Jerry (Yabancı Sinema)
    22:15 Bizim Hikayemiz "2008-2024" (Yerli Sinema)
    23:10 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
    01:40 Gönül Dağı
    04:05 Seksenler
    05:00 Yerli Dizi

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:45 İlk Bakış
    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Yabani
    13:15 Kirli Sepeti
    16:30 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
    20:00 Şahane Hayatım
    23:00 Mucize Doktor
    02:00 Yasak Elma
    04:30 Yaz Şarkısı
    06:00 Her Yerde Sen


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İki külah dondurmanın fiyatı dudak uçuklattıİki külah dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı
    Eski Nijerya kralının Türk gelini! Kayınailesinin evini gezdirdiEski Nijerya kralının Türk gelini! Kayınailesinin evini gezdirdi
    Yunanistan'daki meyhanede ödenen hesap olay oldu! "Türkiye'den ucuz"Yunanistan'daki meyhanede ödenen hesap olay oldu! "Türkiye'den ucuz"
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

    Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

    En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

    En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

    Yunanistan'daki meyhanede ödenen hesap olay oldu! "Türkiye'den ucuz"

    Yunanistan'daki meyhanede ödenen hesap olay oldu! "Türkiye'den ucuz"

    Dans performansı dansözü solladı! Sosyal medyadan yorum yağdı

    Dans performansı dansözü solladı! Sosyal medyadan yorum yağdı

    Erkeklerin asıldığını söyledi! "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"

    Erkeklerin asıldığını söyledi! "Önüme döndüğümde kaçıyorlar"

    Pitonun yarılan karnından 4 çocuk annesi kadın çıktı! Canlı canlı bütünüyle yutmuş

    Pitonun yarılan karnından 4 çocuk annesi kadın çıktı! Canlı canlı bütünüyle yutmuş

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

    Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.