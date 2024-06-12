TV yayın akışı 12 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 12 Haziran Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Haziran günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *12 Haziran yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bağlılık Hasan (Yerli Sinema)
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
22:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
00:45 Yalan
03:15 Güneşin Kızları
05:15 Yanaşma (Yerli Sinema)
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Baba
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde (Yerli Sinema)
22:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
00:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
02:40 İstanbullu Gelin
05:30 Güzel Köylü
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Uğurlugiller
07:05 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tom ve Jerry (Yabancı Sinema)
22:15 Bizim Hikayemiz "2008-2024" (Yerli Sinema)
23:10 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
01:40 Gönül Dağı
04:05 Seksenler
05:00 Yerli Dizi
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:00 Mucize Doktor
02:00 Yasak Elma
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen